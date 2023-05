NBA／金塊五門齊優勢對決熱火韌性意志 矛盾大戰一觸即發

NBA總冠軍賽將於台灣時間6月2日早上8時30分開打,由丹佛金塊在主場迎戰邁阿密熱火。金塊在季後賽有著最高的進攻效率,面對防守排名第6的熱火,將上演精彩的矛盾大戰。

根據NBA官網報導,金塊在本季季後賽的15場比賽中,每100回合可以攻下119.7分,是聯盟過去6年來在季後賽最會得分的球隊,尤其在西區冠軍賽對洛杉磯湖人,平均每100回合可攻下122.3分,要知道,湖人前2輪僅讓對手攻下106.5分。

金塊在季後賽平均有效投籃命中率高達55.9%、季後賽排名第3,且每100回合僅發生11.7次失誤、季後賽排名第1,完全顯示出金塊不但攻得多且品質也好。

反觀貧攻的熱火,只能靠著防守來延長戰線,季後賽讓對手平均每100回合攻下111.5分、防守排名第6,而熱火在例行賽製造對手失誤次數,也是全聯盟高居第3。

美國媒體StatMuse統計,由當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)所帶領的金塊,在例行賽對戰熱火已是7連勝,最近一次輸球,是2020年8月2日,當時NBA剛經歷新冠疫情停賽4個月後移到泡泡園區復賽,金塊以105比125落敗。

金塊在西區冠軍賽以4比0橫掃洛杉磯湖人,整整休息了10天才又出賽,儘管體能充沛,但能否快速找回手感和比賽節奏,將是首戰的重要變數。

反觀熱火今天打完東區決賽,僅休息2天就要接著打總冠軍賽,其中巴特勒(Jimmy Butler)、文森(Gabe Vincent)都是帶著腳踝傷勢硬拚,在沒有足夠休息時間下,2人能恢復幾成,也攸關熱火總冠軍賽能打到幾場,另外射手赫洛(Tyler Herro)若真能復出,多少能帶給熱火幫助。

金塊陣中還是以約柯奇對熱火最有心得,本季例行賽2戰平均繳出23分、12籃板、10助攻的大三元數據,生涯對熱火也有著20.2分、11.1籃板、6.3次助攻的優異成績。

倒是今年表現出色的後衛穆雷(Jamal Murray),本季例行對熱火只打1場,繳出14分、2籃板、6助攻,投籃命中率僅44%,而他生涯對熱火更慘,只有平均13.4分、3.2籃板、3.7助攻,投籃命中率僅37%。

熱火這邊還是得看「士官長」巴特勒的表現,他生涯對金塊可繳出20.8分、5籃板、5助攻,在熱火時期對金塊也有20.5分、5.8籃板、7.5助攻的好表現。

金塊本季被外媒譽為「五門齊」,先發5人不論在身高、功能性、外線準度上都相當出色,最高的約柯奇210公分、最矮的穆雷190公分,平均身高201.4公分,比熱火平均195.8還高出許多。特別是鋒線優勢,勢必造成熱火攻守巨大壓力。

熱火本季靠著巴特勒和阿德巴約(Bam Adebayo),帶領3大落選戰將,成為NBA首支從附加賽打到分區決賽和晉級總冠軍賽的球隊,驚人的老八傳奇,也讓這系列的總冠軍賽更有看頭。

