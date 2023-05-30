NBA／金塊五門齊優勢對決熱火韌性意志 矛盾大戰一觸即發

NBA總冠軍賽將於台灣時間6月2日早上8時30分開打，由丹佛金塊在主場迎戰邁阿密熱火。金塊在季後賽有著最高的進攻效率，面對防守排名第6的熱火，將上演精彩的矛盾大戰。

根據NBA官網報導，金塊在本季季後賽的15場比賽中，每100回合可以攻下119.7分，是聯盟過去6年來在季後賽最會得分的球隊，尤其在西區冠軍賽對洛杉磯湖人，平均每100回合可攻下122.3分，要知道，湖人前2輪僅讓對手攻下106.5分。

金塊在季後賽平均有效投籃命中率高達55.9%、季後賽排名第3，且每100回合僅發生11.7次失誤、季後賽排名第1，完全顯示出金塊不但攻得多且品質也好。

反觀貧攻的熱火，只能靠著防守來延長戰線，季後賽讓對手平均每100回合攻下111.5分、防守排名第6，而熱火在例行賽製造對手失誤次數，也是全聯盟高居第3。

美國媒體StatMuse統計，由當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）所帶領的金塊，在例行賽對戰熱火已是7連勝，最近一次輸球，是2020年8月2日，當時NBA剛經歷新冠疫情停賽4個月後移到泡泡園區復賽，金塊以105比125落敗。

金塊在西區冠軍賽以4比0橫掃洛杉磯湖人，整整休息了10天才又出賽，儘管體能充沛，但能否快速找回手感和比賽節奏，將是首戰的重要變數。

反觀熱火今天打完東區決賽，僅休息2天就要接著打總冠軍賽，其中巴特勒（Jimmy Butler）、文森（Gabe Vincent）都是帶著腳踝傷勢硬拚，在沒有足夠休息時間下，2人能恢復幾成，也攸關熱火總冠軍賽能打到幾場，另外射手赫洛（Tyler Herro）若真能復出，多少能帶給熱火幫助。

金塊陣中還是以約柯奇對熱火最有心得，本季例行賽2戰平均繳出23分、12籃板、10助攻的大三元數據，生涯對熱火也有著20.2分、11.1籃板、6.3次助攻的優異成績。

倒是今年表現出色的後衛穆雷（Jamal Murray），本季例行對熱火只打1場，繳出14分、2籃板、6助攻，投籃命中率僅44%，而他生涯對熱火更慘，只有平均13.4分、3.2籃板、3.7助攻，投籃命中率僅37%。

熱火這邊還是得看「士官長」巴特勒的表現，他生涯對金塊可繳出20.8分、5籃板、5助攻，在熱火時期對金塊也有20.5分、5.8籃板、7.5助攻的好表現。

金塊本季被外媒譽為「五門齊」，先發5人不論在身高、功能性、外線準度上都相當出色，最高的約柯奇210公分、最矮的穆雷190公分，平均身高201.4公分，比熱火平均195.8還高出許多。特別是鋒線優勢，勢必造成熱火攻守巨大壓力。

熱火本季靠著巴特勒和阿德巴約（Bam Adebayo），帶領3大落選戰將，成為NBA首支從附加賽打到分區決賽和晉級總冠軍賽的球隊，驚人的老八傳奇，也讓這系列的總冠軍賽更有看頭。

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