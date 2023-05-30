NBA／7次見證熱火闖總冠軍賽 海斯倫：我真的很幸運

重奪東區冠軍的熱火，陣中除了老將勒夫這位專殺東區球隊的不敗福星外，42歲精神領袖海斯倫（Udonis Haslem），更是全程參與球隊7度打進總冠軍賽，見證邁阿密盛世的潮起潮落。

一項數據顯示，1988年成軍的熱火在21世紀一共7次打進總冠軍賽，追平紫金湖人的次數，並列聯盟第一。

而未經選秀進入NBA的海斯倫，其草根出身的背景跟鐵血苦工精神，幾乎可以說是熱火本季逆流而上的直接縮影和精神象徵。如同今年季後賽就是靠著一群「落選軍團」成功輔佐兩大核心，從而寫下難能可貴的歷史成就。

Pat Riley and Udonis Haslem are headed BACK to the Finals...#PhantomCam 👏



Miami wins Game 7 to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



Game 1: Thursday, 6/1 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/urAveCWR63 — NBA (@NBA) May 30, 2023

即將退休的海斯倫，25歲就代表熱火首度進軍總冠軍賽，17年過去，他也見證了熱火第7次成為東區冠軍。

「我對此心存感激，」談到熱火重返總冠軍賽，海斯倫感性地說，「這讓我的職業生涯又延長了一些，我不認為這是理所當然，我真的很幸運。這一群傢伙每晚都在場上奮戰。」

熱火過去兩度在客場搶七都失利，如今終於突破這項試煉。「我們從未在搶七中拿下勝利。在連續輸掉3場，包括像前一場那樣的比賽，我為我們球隊展現出來的真正韌性感到自豪，我們只是持續展現這一點。」

海斯倫在同一支球隊7次打到總冠軍賽，居現役球員之冠，贏過勇士老班底柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、伊古達拉（Andre Iguodala）等人的6次。

Udonis Haslem is an eastern conference champion again 🔥 pic.twitter.com/MVwBgX6DxF — NBACentral (@TheNBACentral) May 30, 2023

udn討論區