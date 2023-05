NBA／7次見證熱火闖總冠軍賽 海斯倫：我真的很幸運

重奪東區冠軍的熱火,陣中除了老將勒夫這位專殺東區球隊的不敗福星外,42歲精神領袖海斯倫(Udonis Haslem),更是全程參與球隊7度打進總冠軍賽,見證邁阿密盛世的潮起潮落。

一項數據顯示,1988年成軍的熱火在21世紀一共7次打進總冠軍賽,追平紫金湖人的次數,並列聯盟第一。

而未經選秀進入NBA的海斯倫,其草根出身的背景跟鐵血苦工精神,幾乎可以說是熱火本季逆流而上的直接縮影和精神象徵。如同今年季後賽就是靠著一群「落選軍團」成功輔佐兩大核心,從而寫下難能可貴的歷史成就。

Pat Riley and Udonis Haslem are headed BACK to the Finals...#PhantomCam 👏



Miami wins Game 7 to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV!



Game 1: Thursday, 6/1 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/urAveCWR63