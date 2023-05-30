NBA／熱火迎好消息！ 赫洛目標總冠軍賽第3戰回歸

邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）季後賽首輪出戰密爾瓦基公鹿，首戰因右手腕骨折傷退，熱火接下來將與丹佛金塊爭冠，美媒報導，赫洛目標在總冠軍賽第3戰復出。

23歲的赫洛本季是他加盟熱火的第4個球季，生涯第首次例行賽全以先發身分出賽，例行賽場均得分20.1分、5.4籃板、4.2助攻，其中得分為全隊第3高，僅次於巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）。

不過，金塊4月17日季後賽首輪對戰東區頭號種子公鹿，赫洛首戰僅打19分鐘，拿下12分、2籃板、2助攻、1阻攻，就因右手腕骨折退場，之後未再出賽。

在赫洛缺陣情況下，除了巴特勒（Jimmy Butler）繼續在場上發揮影響力外，隊友文森（Gabe Vincent）、馬丁（Caleb Martin）適時扛起得分重任，幫助熱火隊次輪擊敗紐約尼克，東區冠軍戰再淘汰塞爾蒂克，成為繼尼克隊之後，史上第2支闖進總冠軍賽的第8種子球隊。

熱火總冠軍賽將與金塊隊交手，7戰4勝制首戰將於6月2日開打，今天傳出赫洛可望在總冠軍賽期間歸隊的消息，美國運動網站《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）披露，赫洛正在增加訓練強度，目標在總冠軍賽第3戰復出，而這也是熱火隊系列賽首場主場賽事。

不過，熱火隊在赫洛高掛免戰牌期間，靠著另一套輪替陣容，一路過關斬將挺進總冠軍賽，赫洛歸隊後，球隊該如何重新他的定位角色，值得關注。

特別是熱火隊本季季後賽期間靠著優異團隊防守，前進總冠軍賽，但防守並非赫洛強項，赫洛必須靠著在進攻端百分之百發揮，才能證明先發位置非他莫屬，但考量赫洛先前是投籃手受傷，歸隊後能否複製例行賽得分火力，目前都還是未知數。

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