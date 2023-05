NBA／熱火扳倒塞爾蒂克 復仇成功闖進總冠軍賽

邁阿密熱火連兩季與波士頓塞爾蒂克在東區冠軍賽狹路相逢,去年落敗無緣爭冠的熱火,今年4比3淘汰塞爾蒂克,闖進總冠軍賽,成功報了一箭之仇。

熱火上季在東區決賽打滿7場,巴特勒(Jimmy Butler)當時在落後兩分情況下操刀最後一擊並未命中,最終不敵塞爾蒂克,無緣爭冠。

本季塞爾蒂克搶下57勝25敗、全聯盟次佳的戰績,以東區第2種子身分,在季後賽接連擊敗亞特蘭大老鷹、費城76人後,晉級東區冠軍賽。

熱火例行賽排名第8,無法直接打進季後賽,且附加賽首戰敗給老鷹,靠著第2戰擊敗芝加哥公牛,才驚險挺進季後賽。

季後賽首輪,「老八」熱火迎戰例行賽全聯盟戰績最好的密爾瓦基公鹿。公鹿是2021年的總冠軍球隊,陣中有拿過兩次年度最有價值球員(MVP)的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),但熱火絲毫不見畏懼,以4比1淘汰公鹿。熱火以4比2擊敗紐約尼克後,打進東區冠軍賽,再度遭遇塞爾蒂克。

熱火上季在東區決賽的對戰中吞敗,本季又是「老八」對決全聯盟第2強,陣中第2得分點赫洛(Tyler Herro)與隊上最佳第6人歐拉迪波(Victor Oladipo)又因傷高掛免戰牌,但他們不甩種種劣勢,開賽就拿下3連勝聽牌。

即便塞爾蒂克強力反撲,扳成3比3平手,但熱火頂住壓力,在巴特勒(Jimmy Butler)帶領下搶下關鍵一勝,成功「復仇」拿下東區冠軍前進總冠軍賽。

Eastern Conference Finals MVP Jimmy Butler receives the Larry Bird Trophy 👏#NBAFinals presented by @YouTubeTV begin Thursday, June 1st:

MIA/DEN Game 1 at 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/oZKoTTCZb4