快訊

台中女網紅飲料店讓粉絲摸奶！上傳推特分享害業者被迫停業

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

NBA／熱火扳倒塞爾蒂克 復仇成功闖進總冠軍賽

中央社／ 綜合外電報導
熱火今年東冠復仇成功。 路透社
熱火今年東冠復仇成功。 路透社

邁阿密熱火連兩季與波士頓塞爾蒂克在東區冠軍賽狹路相逢，去年落敗無緣爭冠的熱火，今年4比3淘汰塞爾蒂克，闖進總冠軍賽，成功報了一箭之仇。

熱火上季在東區決賽打滿7場，巴特勒（Jimmy Butler）當時在落後兩分情況下操刀最後一擊並未命中，最終不敵塞爾蒂克，無緣爭冠。

本季塞爾蒂克搶下57勝25敗、全聯盟次佳的戰績，以東區第2種子身分，在季後賽接連擊敗亞特蘭大老鷹、費城76人後，晉級東區冠軍賽。

熱火例行賽排名第8，無法直接打進季後賽，且附加賽首戰敗給老鷹，靠著第2戰擊敗芝加哥公牛，才驚險挺進季後賽。

季後賽首輪，「老八」熱火迎戰例行賽全聯盟戰績最好的密爾瓦基公鹿。公鹿是2021年的總冠軍球隊，陣中有拿過兩次年度最有價值球員（MVP）的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但熱火絲毫不見畏懼，以4比1淘汰公鹿。熱火以4比2擊敗紐約尼克後，打進東區冠軍賽，再度遭遇塞爾蒂克。

熱火上季在東區決賽的對戰中吞敗，本季又是「老八」對決全聯盟第2強，陣中第2得分點赫洛（Tyler Herro）與隊上最佳第6人歐拉迪波（Victor Oladipo）又因傷高掛免戰牌，但他們不甩種種劣勢，開賽就拿下3連勝聽牌。

即便塞爾蒂克強力反撲，扳成3比3平手，但熱火頂住壓力，在巴特勒（Jimmy Butler）帶領下搶下關鍵一勝，成功「復仇」拿下東區冠軍前進總冠軍賽。

延伸閱讀

NBA／熱火史總6度闖總冠軍賽 並列史上第4多

NBA／塞爾蒂克沒寫奇蹟 史上151次0：3落後球隊全淘汰

NBA 2023總冠軍賽程與比分 最強老八熱火對決西區龍頭金塊

NBA／史上第二支打進總冠軍賽老八 熱火改寫多項紀錄

相關新聞

NBA／史上第二支打進總冠軍賽老八 熱火改寫多項紀錄

在東區冠軍賽3連勝後苦吞3連敗的熱火隊，今天總算在搶七大戰成功關門，不僅阻止了塞爾蒂克隊成為聯盟史上首支系列賽0：3逆轉...

NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

前一場比賽結束後誓言終結綠衫軍的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），再度實現自己的自信言論，他在搶七大戰中，28投12中攻下28分7籃板6助攻3抄截，帶領球隊一舉摧毀對手，把一場生死戰打入

NBA／巴特勒兌現去年「復仇」承諾：沒人會因此滿足

一年前的今天，熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）在與塞爾蒂克隊的東區冠軍賽搶七大戰中，錯失了一記關鍵三分球，導致球...

NBA／塞爾蒂克沒寫奇蹟 史上151次0：3落後球隊全淘汰

波士頓塞爾蒂克今天輸掉東區冠軍賽的「搶七大戰」，季後賽史上第151次出現系列賽0比3落後，最終遭到淘汰的情形。

NBA／不只是愛神還是福星 勒夫5度打季後賽都進總冠軍賽

東區冠軍賽3連勝之後又吞下3連敗的熱火，在搶七大戰以19分之差大破塞爾蒂克，隊史第7次闖進總冠軍賽。其中系列賽最後兩戰未出賽的昔日明星前鋒勒夫（Kevin Love），更寫下生涯5度打季後賽都挺進冠軍賽的紀錄，成為熱火的另類福星。

NBA／熱火馬丁東冠大爆發 當年靠饒舌歌手一通電話延續生涯

邁阿密熱火今天在東區冠軍賽第7戰打爆塞爾提克，順利闖進總冠軍賽。系列賽平均可攻下19.3分的馬丁，是熱火的隱形功臣，而他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦