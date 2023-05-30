快訊

台中女網紅飲料店讓粉絲摸奶！上傳推特分享害業者被迫停業

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／熱火馬丁東冠大爆發 當年靠饒舌歌手一通電話延續生涯

中央社／ 台北30日電
馬丁是熱火打進總冠軍賽的隱形功臣。 法新社
馬丁是熱火打進總冠軍賽的隱形功臣。 法新社

邁阿密熱火今天在東區冠軍賽第7戰打爆塞爾提克，順利闖進總冠軍賽。系列賽平均可攻下19.3分的馬丁（Caleb Martin），是熱火的隱形功臣，而他當年更是靠著饒舌歌手的一通電話才能延續NBA生涯。

27歲的馬丁，有著6呎5吋（約196公分）標準3號位身材，他大學最後2年在內華達大學繳出平均19.1分、5.3籃板，並在2019年投入NBA選秀，沒想到乏人問津，最後以落選的自由球員身分，和夏洛特黃蜂簽下合約。

在黃蜂待了2個不順遂的球季，馬丁平均上場時間僅15分鐘，隨後遭到黃蜂釋出。暫時沒球可打的他，還是持續在健身房訓練，就在這個時候，他遇到了健身房老闆也是饒舌歌手寇爾（J.Cole）。

寇爾看到這個年輕人每天都瘋狂般的鍛鍊，就決定打了一通電話給有私交的熱火助教巴特勒（Caron Butler），甚至還把馬丁的訓練影片發給巴特勒。就這樣，熱火決定給馬丁一個機會，簽下一份雙向合約，直到去年夏天，熱火就和馬丁簽下3年2000萬美元的中產合約。

馬丁在例行賽出賽71場，其中49場先發，但平均貢獻9.6分、4.8籃板，三分球命中率35.8%。但是他來到季後賽，提升到13.4分、5.5籃板，三分球命中率高達42.2%。

尤其到了東區冠軍賽，馬丁7場比賽平均上場36分鐘，攻下19.3分、6.4籃板，投籃命中率60%、三分球命中率48.9%、罰球命中率87.5%，達成「180俱樂部（3項命中率加起來達到180）」。

去年東區冠軍賽第7戰，馬丁因為受傷以及不被重用的情況下，只能在場邊看著巴特勒（Jimmy Butler）在三分線外出手沒進而遭到淘汰；今年同樣決生死的第7戰，馬丁不但獲得上場機會，還攻下26分、10籃板，包括4記關鍵三分彈。

根據美國媒體《SI.com》統計，馬丁在三分線外「接球投籃（Catch and Shoot）」的命中率高達51.7%，但別以為他只會投籃，當馬丁攻擊禁區時，在10呎內的命中率更高達72.5%。

美國著名統計媒體《StatMuse》的一張推特圖卡顯示，塞爾提克雙星布朗（Jaylen Brown）和塔特姆（JaysonTatum）在東區冠軍賽合計投進18記三分球，但熱火這邊馬丁和赫洛（Tyler Herro）合計投進22記三分球，但赫洛受傷都沒出賽，一次揶揄3名球員，也證明了馬丁的重要性。

延伸閱讀

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹皇、波許隊史紀錄

NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

NBA／搶七大勝阻綠衫軍創歷史 「超級8」熱火將與金塊爭冠

NBA／泰托姆扭傷腳踝續戰 熱火三分雨G7半場領先綠軍11分

相關新聞

NBA／史上第二支打進總冠軍賽老八 熱火改寫多項紀錄

在東區冠軍賽3連勝後苦吞3連敗的熱火隊，今天總算在搶七大戰成功關門，不僅阻止了塞爾蒂克隊成為聯盟史上首支系列賽0：3逆轉...

NBA／1票之差險勝隊友馬丁 巴特勒勇奪東冠MVP

前一場比賽結束後誓言終結綠衫軍的熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler），再度實現自己的自信言論，他在搶七大戰中，28投12中攻下28分7籃板6助攻3抄截，帶領球隊一舉摧毀對手，把一場生死戰打入

NBA／巴特勒兌現去年「復仇」承諾：沒人會因此滿足

一年前的今天，熱火隊巴特勒（Jimmy Butler）在與塞爾蒂克隊的東區冠軍賽搶七大戰中，錯失了一記關鍵三分球，導致球...

NBA／塞爾蒂克沒寫奇蹟 史上151次0：3落後球隊全淘汰

波士頓塞爾蒂克今天輸掉東區冠軍賽的「搶七大戰」，季後賽史上第151次出現系列賽0比3落後，最終遭到淘汰的情形。

NBA／不只是愛神還是福星 勒夫5度打季後賽都進總冠軍賽

東區冠軍賽3連勝之後又吞下3連敗的熱火，在搶七大戰以19分之差大破塞爾蒂克，隊史第7次闖進總冠軍賽。其中系列賽最後兩戰未出賽的昔日明星前鋒勒夫（Kevin Love），更寫下生涯5度打季後賽都挺進冠軍賽的紀錄，成為熱火的另類福星。

NBA／熱火馬丁東冠大爆發 當年靠饒舌歌手一通電話延續生涯

邁阿密熱火今天在東區冠軍賽第7戰打爆塞爾提克，順利闖進總冠軍賽。系列賽平均可攻下19.3分的馬丁，是熱火的隱形功臣，而他...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦