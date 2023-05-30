NBA／熱火馬丁東冠大爆發 當年靠饒舌歌手一通電話延續生涯

邁阿密熱火今天在東區冠軍賽第7戰打爆塞爾提克，順利闖進總冠軍賽。系列賽平均可攻下19.3分的馬丁（Caleb Martin），是熱火的隱形功臣，而他當年更是靠著饒舌歌手的一通電話才能延續NBA生涯。

27歲的馬丁，有著6呎5吋（約196公分）標準3號位身材，他大學最後2年在內華達大學繳出平均19.1分、5.3籃板，並在2019年投入NBA選秀，沒想到乏人問津，最後以落選的自由球員身分，和夏洛特黃蜂簽下合約。

在黃蜂待了2個不順遂的球季，馬丁平均上場時間僅15分鐘，隨後遭到黃蜂釋出。暫時沒球可打的他，還是持續在健身房訓練，就在這個時候，他遇到了健身房老闆也是饒舌歌手寇爾（J.Cole）。

寇爾看到這個年輕人每天都瘋狂般的鍛鍊，就決定打了一通電話給有私交的熱火助教巴特勒（Caron Butler），甚至還把馬丁的訓練影片發給巴特勒。就這樣，熱火決定給馬丁一個機會，簽下一份雙向合約，直到去年夏天，熱火就和馬丁簽下3年2000萬美元的中產合約。

馬丁在例行賽出賽71場，其中49場先發，但平均貢獻9.6分、4.8籃板，三分球命中率35.8%。但是他來到季後賽，提升到13.4分、5.5籃板，三分球命中率高達42.2%。

尤其到了東區冠軍賽，馬丁7場比賽平均上場36分鐘，攻下19.3分、6.4籃板，投籃命中率60%、三分球命中率48.9%、罰球命中率87.5%，達成「180俱樂部（3項命中率加起來達到180）」。

Caleb Martin SHINES as the @MiamiHEAT win Game 7 on the road!



26 PTS (Playoff career high)

11-16 FG

10 REB#NBAFinals presented by @YouTubeTV Game 1:

Thursday, 6/1 at 8:30 PM ET on ABC pic.twitter.com/leZLxechIp — NBA (@NBA) 2023年5月30日

去年東區冠軍賽第7戰，馬丁因為受傷以及不被重用的情況下，只能在場邊看著巴特勒（Jimmy Butler）在三分線外出手沒進而遭到淘汰；今年同樣決生死的第7戰，馬丁不但獲得上場機會，還攻下26分、10籃板，包括4記關鍵三分彈。

根據美國媒體《SI.com》統計，馬丁在三分線外「接球投籃（Catch and Shoot）」的命中率高達51.7%，但別以為他只會投籃，當馬丁攻擊禁區時，在10呎內的命中率更高達72.5%。

美國著名統計媒體《StatMuse》的一張推特圖卡顯示，塞爾提克雙星布朗（Jaylen Brown）和塔特姆（JaysonTatum）在東區冠軍賽合計投進18記三分球，但熱火這邊馬丁和赫洛（Tyler Herro）合計投進22記三分球，但赫洛受傷都沒出賽，一次揶揄3名球員，也證明了馬丁的重要性。

udn討論區