NBA／塞爾蒂克沒寫奇蹟 史上151次0：3落後球隊全淘汰

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天輸掉東區冠軍賽的「搶七大戰」，季後賽史上第151次出現系列賽0比3落後，最終遭到淘汰的情形。

塞爾蒂克今天一路落後，最終84比103輸球，3比4遭邁阿密熱火淘汰，NBA季後賽史上仍無法看到系列賽0比3一路逆轉的奇蹟。

今年分區冠軍賽之前，NBA季後賽史上共出現149次球隊在系列賽0比3落後，最終都落敗的情況。

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Heat/Nuggets Game 1:

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西區冠軍賽，洛杉磯湖人在吞下3連敗後，同樣無法擺脫魔咒，最終被丹佛金塊4比0橫掃，是史上第150次發生無緣逆轉戰局的情況。

例行賽戰績57勝25敗，在全聯盟排名第2的塞爾蒂克，在東區冠軍賽對上「老八」熱火卻意外陷入苦戰，包括頭兩場在主場的比賽，他們連吞3敗陷入絕境。

系列賽第4戰、第5戰，塞爾蒂克扛著非贏不可的壓力，力挽狂瀾連拿兩勝。

第6戰綠衫軍同樣面臨背水一戰，他們雖一路領先，但終場前3秒因巴特勒（Jimmy Butler）的3罰俱中一度瀕臨淘汰，所幸懷特（Derrick White）在比賽僅剩0.1秒之際將隊友沒進的球補進，率隊104比103險勝，並逼出系列賽第7戰。

在驚濤駭浪中拿下勝利，讓外界燃起一絲希望，想看看塞爾蒂克能否上演奇蹟，成為首支完成從0比3一路逆襲獲勝的球隊，無奈仍落空。

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