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NBA／總冠軍賽賽程出爐！金塊拚首冠、熱火欲創造歷史
在東區冠軍賽先是3連勝聽牌的熱火，之後面臨到塞爾蒂克的強力挑戰，連續吞下3敗，戰線延長到搶七生死戰。
儘管從數據統計來看，客場作戰的熱火幾乎都處於劣勢之中，甚至外界也不完全看好他們能在搶七勝出，然而本季一路走來都在逆境中反撲的熱火軍團，卻是以一場大勝終結對手，隊史第7次闖進總冠軍賽，更成為史上第2支挺進總冠軍賽的老八種子。
等在熱火眼前的是休息已久的丹佛金塊。在西區冠軍賽橫掃湖人之後，金塊獲得極長的休息時間，如今雙方將在總冠軍賽正面對決，這也是史上首見的對戰組合。熱火能否創造老八傳奇奪冠歷史，抑或金塊搶下隊史首座總冠軍，也將是各界關注的焦點。
總冠軍賽的賽程如下：
第一場：6月2日週五，早上08：30，金塊主場
第二場：6月5日週一，早上08：00，金塊主場
第三場：6月8日週四，早上08：30，熱火主場
第四場：6月10日週六，早上08：30，熱火主場
第五場：6月13日週二，早上08：30，金塊主場（如有需要）
第六場：6月16日週五，早上08：30，熱火主場（如有需要）
第七場：6月19日週一，早上08：00，金塊主場（如有需要）
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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