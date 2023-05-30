NBA／總冠軍賽賽程出爐！金塊拚首冠、熱火欲創造歷史

在東區冠軍賽先是3連勝聽牌的熱火，之後面臨到塞爾蒂克的強力挑戰，連續吞下3敗，戰線延長到搶七生死戰。

儘管從數據統計來看，客場作戰的熱火幾乎都處於劣勢之中，甚至外界也不完全看好他們能在搶七勝出，然而本季一路走來都在逆境中反撲的熱火軍團，卻是以一場大勝終結對手，隊史第7次闖進總冠軍賽，更成為史上第2支挺進總冠軍賽的老八種子。

等在熱火眼前的是休息已久的丹佛金塊。在西區冠軍賽橫掃湖人之後，金塊獲得極長的休息時間，如今雙方將在總冠軍賽正面對決，這也是史上首見的對戰組合。熱火能否創造老八傳奇奪冠歷史，抑或金塊搶下隊史首座總冠軍，也將是各界關注的焦點。

總冠軍賽的賽程如下：

第一場：6月2日週五，早上08：30，金塊主場

第二場：6月5日週一，早上08：00，金塊主場

第三場：6月8日週四，早上08：30，熱火主場

第四場：6月10日週六，早上08：30，熱火主場

第五場：6月13日週二，早上08：30，金塊主場（如有需要）

第六場：6月16日週五，早上08：30，熱火主場（如有需要）

第七場：6月19日週一，早上08：00，金塊主場（如有需要）

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