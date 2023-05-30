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NBA／76人尋覓新主帥 前暴龍冠軍教頭諾斯將接掌

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
諾斯離開暴龍後很快就找到新工作。 美國聯合通訊社
諾斯離開暴龍後很快就找到新工作。 美國聯合通訊社

根據最新消息，76人在炒掉瑞佛斯（Doc Rivers）之後，很快已經敲定了接任人選，同被暴龍解雇的諾斯（Nick Nurse）將會轉戰費城，成為新任總教練。

2018-19年開始執教暴龍的諾斯，首年就在雷納德（Kawhi Leonard）天降神兵的助拳之下，一路過關斬將，勇奪隊史首座總冠軍；第一年執教就成了冠軍教頭，諾斯隔年在沒有雷納德情況下，仍帶領暴龍拿下53勝19敗的成績，一舉獲選年度最佳總教練。可說是風光無限。

不過就在這一年兵敗第二輪之後，暴龍戰力迅速跌落谷底，2020-21年賽季面臨陣容重整和傷兵成群的麻煩，單季僅拿到27勝45敗，雖然2021-22年賽季以東區第5名之姿重新回到季後賽，但首輪就敗給76人。

今年賽季暴龍自開季就苦苦掙扎，好不容易在球季尾聲才把勝率拉回5成，勉強以東區第9名進入附加賽，首戰卻還是不敵公牛，直接淘汰出局。最終雙方決定提前一年結束合作關係。諾斯總計執教暴龍5年，戰績為227勝163敗，勝率58.2%。

來到76人之後，諾斯首要面對的就是哈登（James Harden）續留與否的問題，以及如何在以新科MVP安比德（Joel Embiid）為中心的陣容調整和攻守體系建立。

事實上，在離開暴龍之後，不少球隊都傳出有意延攬諾斯，他也積極進行面試，像是太陽就展現高度興趣，不過在歷經數天思考後，諾斯仍決定接受費城的邀約。

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