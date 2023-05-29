NBA／鮑爾膝傷恢復不樂觀 傳公牛球團不看好回歸球場

根據芝加哥專欄作者伯恩斯坦（Dan Bernstein）的報導，公牛球團內部對於主力後衛鮑爾（Lonzo Ball）的膝傷恢復情況感到悲觀，甚至認為他已經不太可能重返球場。

鮑爾在去年一月就因膝蓋傷是開始缺陣，之後歷經兩度手術，旦恢復期卻是一路延長，重回球場遙遙無期，導致公牛在今年2月直接宣佈他賽季提前報銷。而到了3月17日，公牛方面也宣布鮑爾將接受左膝軟骨移植手術，將會無限期缺戰。

《芝加哥論壇報》的作家史密斯（Sam Smith）在公牛官網的一篇文章中透露，鮑爾膝蓋手術後的結果數據顯示並不樂觀，能否重返賽場已經打上一個問號。

據了解，至少到目前為止，歷史上還沒有接受軟骨移植手術後還能回歸賽場的球員。

鮑爾是在2017年以榜眼之姿加入湖人，之後陸續轉戰鵜鶘和公牛。他與公牛的合約將在2025年到期，2023-24賽季薪資是2047萬美元，2024-25賽季則是球員選項，價值2140萬美元。

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