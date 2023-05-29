NBA／霍福特生涯第10次打搶七 並列聯盟史上第2多

36歲老將霍福特（Al Horford）生涯16個賽季已經打過166場季後賽，其中累積10次出征搶七大戰，在聯盟歷史上並列第2多。

歷史上打過最多搶七大戰的是艾倫（Ray Allen），累積11次，霍福特和羅素（Bill Russell）、皮爾斯（Paul Pierce）並列史上第2多。4人剛好都曾效力過塞爾蒂克。

這其中一大原因莫過於綠衫軍堪稱聯盟的「搶七大戰專業戶」，包括今年東區冠軍賽在內，塞爾蒂克隊史搶七大戰已經累積達37次，前面36次取得27勝9敗的成績。

霍福特在老鷹時期曾在2008年、2009年和2010年連續3年打到搶七大戰，分別對上塞爾蒂克、熱火、公鹿。

而在2016-17年賽季轉戰到擁有「搶七」基因的波士頓之後，霍福特打搶七大戰的次數更是直線暴衝。分別在2017年（對巫師）、2018年（對公鹿、騎士）、2022年（對公鹿、熱火）和2023年（對76人、熱火）都進入搶七大戰。

總計前9次搶七大戰，霍福特所屬球隊取得7勝2敗的優勢。

Al Horford is set to play in his 10th career Game 7.



He'll join Ray Allen (11), Paul Pierce (10) and Bill Russell (10) as players who've played in 10+ Game 7s.



All of them played for the Celtics 🍀 pic.twitter.com/SNQWBtGTIi — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 28, 2023

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