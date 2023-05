NBA／霍福特生涯第10次打搶七 並列聯盟史上第2多

36歲老將霍福特(Al Horford)生涯16個賽季已經打過166場季後賽,其中累積10次出征搶七大戰,在聯盟歷史上並列第2多。

歷史上打過最多搶七大戰的是艾倫(Ray Allen),累積11次,霍福特和羅素(Bill Russell)、皮爾斯(Paul Pierce)並列史上第2多。4人剛好都曾效力過塞爾蒂克。

這其中一大原因莫過於綠衫軍堪稱聯盟的「搶七大戰專業戶」,包括今年東區冠軍賽在內,塞爾蒂克隊史搶七大戰已經累積達37次,前面36次取得27勝9敗的成績。

霍福特在老鷹時期曾在2008年、2009年和2010年連續3年打到搶七大戰,分別對上塞爾蒂克、熱火、公鹿。

而在2016-17年賽季轉戰到擁有「搶七」基因的波士頓之後,霍福特打搶七大戰的次數更是直線暴衝。分別在2017年(對巫師)、2018年(對公鹿、騎士)、2022年(對公鹿、熱火)和2023年(對76人、熱火)都進入搶七大戰。

總計前9次搶七大戰,霍福特所屬球隊取得7勝2敗的優勢。

