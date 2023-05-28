NBA／「老爹」歐提茲喊話要綠衫軍翻盤 波士頓可望再創歷史

塞爾蒂克在東區冠軍賽前3戰打完陷入0比3絕境，同城的MLB紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）隔空喊話，要塞爾蒂克力拚翻盤。如今，綠衫軍扳平戰局，有機會讓地處波士頓的球隊再創歷史。

7戰4勝制的東區冠軍賽，綠衫軍波士頓塞爾蒂克在前3場比賽吞下3連敗，由於季後賽史上從來沒有任何球隊能在系列賽0比3落後的情況下翻盤，外界因此普遍看好邁阿密熱火可以上演「老八傳奇」，踩過塞爾蒂克闖進總冠軍賽。

就在各方對塞爾蒂克失去信心之際，波士頓紅襪已退役的名人堂重砲歐提茲，以他率隊逆勢奪冠的親身經歷對塞爾蒂克喊話，要綠衫軍保持信念力拚翻盤。

紅襪2004年在美國聯盟冠軍戰，以0比3落後給世仇紐約洋基，但隨後奇蹟似地連贏4場逆轉，不但闖進世界大賽，還一舉橫掃科羅拉多落磯隊捧回冠軍。

在塞爾蒂克0比3落後熱火時，歐提茲表示：「0比3了，只有兩條路可選，要嘛就提前放暑假去，不然就設法淘汰別人；只不過都打到職業賽了，即便是那樣的絕境，沒有人會想放棄認輸。」

歐提茲說：「你得告訴自己：『好吧，我們處於最壞的情況了，現在必須一步一步來，因為沒有一場比賽取得3勝這種事。』」

歐提茲認為，在那樣的景況下，信心是關鍵。

他說：「我認為，你一旦在那種情況下，就沒有消極的餘地，每一個念頭都必須是積極進取，這樣才能振作起來。」

塞爾蒂克鐵衛史馬特（Marcus Smart）2022年成為NBA史上第2位拿下年度最佳防守球員獎的控球後衛，他在球隊處於絕對劣勢時也不曾喪志，曾「嗆聲」說：「就不要讓我們拿下一場勝利。」

他說：「此刻，我們已沒有什麼可以失去，只能站上場去，並在場上證明一切。」

綠衫軍「雙探花」之一的布朗（Jaylen Brown）也呼應史馬特的看法，稱千萬別讓他們拿下第一勝，因為如果拿到那一勝，全隊就會變的有自信，上場後就會有更好的發揮。他說：「我們會做好準備，一切都沒問題的。」

「我們身處絕境，要嘛力拚晉級，否則就是等著被淘汰。我們必須要放下一切擔憂，只帶著全力拚搏的心情出賽，絕不能在場上留下遺憾。」

在歐提茲出面喊話，塞爾蒂克諸將也都保持信念的情況下，綠衫軍在3連敗後，於東區冠軍賽第4戰、第5戰接連拿下勝利。

今天的系列賽第6戰，塞爾蒂克一路領先，雖曾在比賽結束前3秒，因為巴特勒（Jimmy Butler）3罰全進面臨遭淘汰的危機，但讀秒階段史馬特三分線外出手落空，懷特（Derrick White）趕在槍響前將球補進，最終104比103逆轉絕殺熱火，拿下3連勝扳平戰局。

台灣時間30日，塞爾蒂克將在主場進行的系列賽第7戰，與熱火決一死戰，要搶東區冠軍和總冠軍賽門票。

綠衫軍若能逆勢闖進總冠軍賽，將成為NBA季後賽史上，在0比3落後頹勢下成功翻盤的第一隊，並成為紅襪之後，波士頓地區另一支演出如此奇蹟的職業球隊。

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