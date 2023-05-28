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NBA／泰托姆季後賽寫全能數據 追平詹皇2018年紀錄

中央社／ 台北28日電
泰托姆持續創造紀錄。 路透社
泰托姆持續創造紀錄。 路透社

波士頓塞爾蒂克今天在東區冠軍賽第6戰以104比103氣走邁阿密熱火，成為史上第4隊在系列賽以0比3落後情況下，連贏3場，將戰線延長至第7戰。

塞爾蒂克賽前在7戰4勝制東區冠軍賽以2比3落後邁阿密熱火，今天第6戰在熱火主場進行，兩隊激戰至決勝節，塞爾蒂克在讀秒階段僅領先2分，而塞爾蒂克霍福特（Al Horford）倒數3秒時犯規，熱火的巴特勒（Jimmy Butler）把握機會3罰全中，率隊反超。

眼看著熱火勝券在握，而塞爾蒂克靠著懷特（Derrick White）補籃絕殺，以1分差險勝，將系列賽戰局扳成3比3。

根據ESPN Stats & Info統計，塞爾蒂克成為史上第4隊在以0比3落後情況下，將系列賽逼進搶7大戰的球隊。

不過，在此之前，紐約尼克（1951年）、丹佛金塊（1994年）、波特蘭拓荒者（2003年）都曾在系列賽連輸3場後，以3連勝逼出第7戰，但最終都未能逆轉晉級，而綠衫軍只要在30日第7戰勝出，就能寫下歷史。

塞爾蒂克官方推特賽後發文直呼，簡直是不可思議，並附上懷特致勝補籃的照片。

塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）此役攻下31分、12籃板、5助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，泰托姆加入「大鳥」柏德（Larry Bird）行列，成為隊史第2名季後賽單場30分、10籃板、5助攻次數達到雙位數的球員。

不僅如此，泰托姆本季季後賽第7次繳出30分、10籃板、5助攻，追平詹姆斯（LeBron James）在2018年所締造的單季季後賽最多紀錄。

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