NBA／泰托姆季後賽寫全能數據 追平詹皇2018年紀錄

波士頓塞爾蒂克今天在東區冠軍賽第6戰以104比103氣走邁阿密熱火,成為史上第4隊在系列賽以0比3落後情況下,連贏3場,將戰線延長至第7戰。

塞爾蒂克賽前在7戰4勝制東區冠軍賽以2比3落後邁阿密熱火,今天第6戰在熱火主場進行,兩隊激戰至決勝節,塞爾蒂克在讀秒階段僅領先2分,而塞爾蒂克霍福特(Al Horford)倒數3秒時犯規,熱火的巴特勒(Jimmy Butler)把握機會3罰全中,率隊反超。

眼看著熱火勝券在握,而塞爾蒂克靠著懷特(Derrick White)補籃絕殺,以1分差險勝,將系列賽戰局扳成3比3。

Jayson Tatum comes up big as the @celtics force Game 7!



31 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 BLK



GAME 7: Monday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/DrcUvtJZuF