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NBA／否認湖人重組可能性 總管佩林卡：繼續圍繞雙星建隊

聯合新聞網／ 綜合報導
總管佩林卡表示，會繼續圍繞雙星建隊。
總管佩林卡表示，會繼續圍繞雙星建隊。

雖然從季初的低谷，到季後一舉殺入西區總決賽，詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）率領的湖人在被金塊橫掃後，仍面臨了該拆夥的質疑。

2019-20賽季，詹姆斯和戴維斯合體首年便拿下冠軍，也讓外界相當期待，兩名巨星還能湖人帶來多少榮耀。沒想到，湖人不僅在隔年首輪即被淘汰，還在換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後無緣季後賽，今年才終於重返西區總決賽。

不論雙星合作以來，繳出的一冠、一首輪、一未進季後賽、一西區總決賽的成績，是否達到當初人們的期待，戴維斯經常受傷、詹姆斯已漸顯老態都是事實，再加上今年被金塊打得無還手之力的結果，使粉絲開始思考，湖人是否得結束「LA連線」、邁入下一階段。

不過，對湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）而言，這個時代還沒結束，在《Lakers Nation》報導中，他如此說道，「詹姆斯和戴維斯是隊伍支柱，你知道的，一個我們會持續依靠、圍繞建隊的組合。我們對擁有雙星相當自豪，會持續補強，取得比今年更好的成果。」

這個休賽季，湖人將面對里夫斯（Austin Reaves）、八村壘、羅素(D'Angelo Russell)等輪替球員的續約問題，最終結果將對以雙星為首的球隊，帶來重大影響。

湖人 金塊 戴維斯 詹姆斯

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