NBA／曾培養巴特勒、席亞康 暴龍助教接掌公鹿兵符

公鹿於季後賽開端，遭熱火上演「老八傳奇」後，將總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）開除，如今季後賽已來到結尾，他們也找到了新帥葛里芬（Adrian Griffin）。

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are planning to hire Toronto Raptors assistant Adrian Griffin as the franchise’s next head coach. Sides are progressing on terms of an agreement. pic.twitter.com/Kz1iydRKsF — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2023

現年48歲的葛里芬，加入教練團已逾15個賽季，且執教生涯正是從公鹿開始，之後曾輾轉公牛、魔術、雷霆、暴龍等隊，但都為助理教練，此次鮭魚返鄉回到發跡地密爾瓦基，是首次擔任球隊主帥。

根據《ESPN》「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），公鹿最終選帥名單還有兩人，分別是勇士助教亞特金森（Kenny Atkinson）、暴龍前教頭諾斯（Nick Nurse），雖然他們都曾為球隊總教練，零經驗的葛里芬仍從中脫穎而出。

作為爭冠球隊，公鹿想借重的是葛里芬的防守體系，他在史凱爾斯(Scott Skiles)、錫伯杜（Tom Thibodeau）、唐納文（Billy Donovan）、諾斯等教頭底下效力過，讓他在這方面獲得很高的評價。此外，他在球員發展部分也有建樹，巴特勒（Jimmy Butler）、席亞康（Pascal Siakam）都透過他的幫助，蛻變為明星球員。

雖然備受好評，葛里芬將接手的是一支，過去幾年穩坐東區前四、沒奪冠就算失敗的常勝軍，這將讓他的執教初體驗，迎來極大挑戰。

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