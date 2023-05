NBA／曾培養巴特勒、席亞康 暴龍助教接掌公鹿兵符

公鹿於季後賽開端,遭熱火上演「老八傳奇」後,將總教練布丹霍澤(Mike Budenholzer)開除,如今季後賽已來到結尾,他們也找到了新帥葛里芬(Adrian Griffin)。

ESPN Sources: The Milwaukee Bucks are planning to hire Toronto Raptors assistant Adrian Griffin as the franchise’s next head coach. Sides are progressing on terms of an agreement. pic.twitter.com/Kz1iydRKsF