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NBA／文森G6出賽成疑 熱火主帥盼球隊打出侵略性
因左腳踝傷勢缺席東區冠軍賽第5戰的熱火後衛文森（Gabe Vincent），傳出第6戰仍不確定是否會出賽，這勢必將持續影響熱火整體戰力。
在赫洛（Tyler Herro）早早掛傷缺陣的情況下，文森今年季後賽一直是熱火的先發控衛，一共出賽15場，場均拿下13.1分4.1助攻1.6籃板。特別是在東區冠軍賽前4場比賽，文森特場均更達到17.5分2籃板2.3助攻，系列賽第3戰更轟出生涯單場最高29分紀錄。
倘若文森第6戰繼續缺陣，老將羅瑞（Kyle Lowry）將會代替他繼續出任球隊先發。但上場比賽，羅瑞只得到5分，還出現4次失誤。
談到接下來的關鍵第6戰，史波史特拉（Erik Spoelstra）表示：「過去兩場比賽我們無法發起攻勢，無法把球傳到我們想要的地方。我們會在接下來的時間內努力解決問題。我們必須在進攻端打出更多侵略性，我們完全有能力做到這一點。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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