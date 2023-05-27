NBA／驚訝綠衫軍為何0比3！ 皮爾斯：必定打搶七

塞爾蒂克在東區冠軍賽吞下0勝3敗後，完全展現不放棄的鬥志和韌性，連續兩場比賽都以相對明顯的差距輾過熱火，硬是將戰線延長到第6戰。

儘管仍居於劣勢，但整個比賽風向已經逐漸轉移，不少人甚至看好塞爾蒂克有機會複製波士頓紅襪的劇本，演出NBA史上首次超級大逆轉戲碼。

傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）曾在第5戰到場觀戰，在談到綠衫軍連兩場比賽的強勢表現後，他表示：「當球隊站在懸崖邊時，那就必須做出回應。老實說，整個賽季綠衫軍都是如此，我不訝異他們最近打出的表現，我更驚訝的是，他們為什麼會陷入0比3落後。」

皮爾斯認為塞爾蒂克能夠展開反擊，關鍵在於他們的防守。「他們有潛力可以成為防守最棒的球隊之一。陣中包括史馬特（Marcus Smart）、泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）、R.威廉斯（Robert Williams III）等，都是單防能力出素的球員。」

即將前往邁阿密觀戰的皮爾斯，對於塞爾蒂克能否將比賽帶進搶七決戰深具信心，他也預告下週準備到波士頓看這場大戰。

「當然，我肯定會回來這座球館。我會飛去邁阿密再飛回來看搶七的，百分之百。」皮爾斯說。

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