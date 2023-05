NBA／慘敗兩場信心全失？阿德巴約否認：離晉級只差一步

締造「老八傳奇」的熱火,雖然一路上都不被看好,但這反而使他們在逆境時,擁有更強大的心理素質。

熱火走到東區總決賽這一步,除了巴特勒(Jimmy Butler)外,阿德巴約(Bam Adebayo)的表現至關重要。作為球隊薄弱禁區的支柱,他的狀況直接關係勝負,如近兩場比賽,阿德巴約得分都無法過20,籃板表現也一般,熱火便吞下了二連敗。

塞爾蒂克連扳兩城後,原先看好熱火的人們,開始轉而期待綠衫軍創造歷史。不過,記者賽後詢問阿德巴約,球隊是否因此失去信心時,他了當地回應:「為什麼會?當我們開始季後賽之旅,沒人相信我們,現在球隊離晉級只差一步,我們永遠有自信,且堅定不移。」

"Why would we lose confidence? When we started this journey, nobody believed in us... Now we're here 1 game away [from going to the Finals]. For us, we've always had confidence and that's not gonna go away."



