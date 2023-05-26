NBA／慘敗兩場信心全失？阿德巴約否認：離晉級只差一步

締造「老八傳奇」的熱火，雖然一路上都不被看好，但這反而使他們在逆境時，擁有更強大的心理素質。

熱火走到東區總決賽這一步，除了巴特勒（Jimmy Butler）外，阿德巴約（Bam Adebayo）的表現至關重要。作為球隊薄弱禁區的支柱，他的狀況直接關係勝負，如近兩場比賽，阿德巴約得分都無法過20，籃板表現也一般，熱火便吞下了二連敗。

塞爾蒂克連扳兩城後，原先看好熱火的人們，開始轉而期待綠衫軍創造歷史。不過，記者賽後詢問阿德巴約，球隊是否因此失去信心時，他了當地回應：「為什麼會？當我們開始季後賽之旅，沒人相信我們，現在球隊離晉級只差一步，我們永遠有自信，且堅定不移。」

"Why would we lose confidence? When we started this journey, nobody believed in us... Now we're here 1 game away [from going to the Finals]. For us, we've always had confidence and that's not gonna go away."



Bam Adebayo after the Heat's Game 5 losspic.twitter.com/jM6lmF6IEc — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 26, 2023

雖然連續兩場以雙位數敗下陣，熱火仍手握兩次關門機會，且下場比賽將回到熟悉的邁阿密舉行，若阿德巴約與巴特勒能及時回神，總冠軍賽的大門仍為他們敞開。

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