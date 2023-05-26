快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／慘敗兩場信心全失？阿德巴約否認：離晉級只差一步

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約在禁區的發揮對熱火至關重要。 法新社
阿德巴約在禁區的發揮對熱火至關重要。 法新社

締造「老八傳奇」的熱火，雖然一路上都不被看好，但這反而使他們在逆境時，擁有更強大的心理素質。

熱火走到東區總決賽這一步，除了巴特勒（Jimmy Butler）外，阿德巴約（Bam Adebayo）的表現至關重要。作為球隊薄弱禁區的支柱，他的狀況直接關係勝負，如近兩場比賽，阿德巴約得分都無法過20，籃板表現也一般，熱火便吞下了二連敗。

塞爾蒂克連扳兩城後，原先看好熱火的人們，開始轉而期待綠衫軍創造歷史。不過，記者賽後詢問阿德巴約，球隊是否因此失去信心時，他了當地回應：「為什麼會？當我們開始季後賽之旅，沒人相信我們，現在球隊離晉級只差一步，我們永遠有自信，且堅定不移。」

雖然連續兩場以雙位數敗下陣，熱火仍手握兩次關門機會，且下場比賽將回到熟悉的邁阿密舉行，若阿德巴約與巴特勒能及時回神，總冠軍賽的大門仍為他們敞開。

塞爾蒂克 熱火 阿德巴約 巴特勒

相關新聞

NBA／「這兩戰不是熱火水平」 巴特勒：下一戰終結系列賽

東區冠軍賽取得3連勝聽牌之後，熱火接連兩戰都在擋不住綠衫軍進攻的情況下慘遭修理，且兩場比賽都是以相當程度的差距落敗，也讓外界對於南灘大軍能否如願關門產生質疑，甚至高達7成機率看好塞爾蒂克能在客場第6戰

NBA／塞爾蒂克3連敗後氣氛轉變 泰托姆：全隊打得更自在

塞爾蒂克去年闖進總冠軍賽，最終不敵勇士，錯失隊史第18座冠軍。他們本季捲土重來，仍被視為奪冠熱門，卻在東區冠軍賽陷入0比3絕對劣勢。塞爾蒂克G4、G5重新振作，連2場大勝將戰局延長到第6戰，當家球星泰

NBA／讚約柯奇書寫歷史 傑佛森另嗆詹酸：閉嘴吧

在一些人眼中，湖人慘遭金塊橫掃的結果，將在詹姆斯（Lebron James）生涯寫下難堪一筆，但對老戰友傑佛森（Richard Jefferson）而言並非如此。 一如外界預期，詹姆斯在西區總決

NBA／指金塊與鄧肯的馬刺相似 亞瑞納斯：奪冠也沒人在乎

金塊在西區總決賽橫掃湖人後，隊史首度進軍總冠軍賽，不過，在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）眼裡，球迷根本毫不在意。 今年季後賽，或許是近年最搏人眼球的一次，勇士國王、湖人灰熊

NBA／綠衫軍寫特殊紀錄直追勇士 熱火陷黑色球衣魔咒

泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）、史馬特（Marcus Smart）、懷特（Derrick White）在主場出賽各拿超過20分，幫助綠衫軍一路壓制熱火，將系列賽逼

NBA／慘敗兩場信心全失？阿德巴約否認：離晉級只差一步

締造「老八傳奇」的熱火，雖然一路上都不被看好，但這反而使他們在逆境時，擁有更強大的心理素質。 熱火走到東區總決賽這一步，除了巴特勒（Jimmy Butler）外，阿德巴約（Bam Adebayo

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦