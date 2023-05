NBA／力拚0：3逆轉歷史 布朗：一場一場贏回來

NBA歷史中,沒有一支隊伍能在0:3落後下逆轉晉級,但塞爾蒂克正走在創造歷史的路上,至少布朗(Jaylen Brown)是這麼相信的。

揮別系列賽三分命中率僅12%的低迷手感,布朗今天在沒有獲得任何罰球下,高效地以5成命中率、6成三分命中率砍下21分,幫助已在崖懸邊的塞爾蒂克拿下2連勝,將總比分改寫為2:3。

當綠衫軍吞下第3敗時,外界普遍認為他們即將遭到淘汰,如今卻展現出反撲氣勢,對此,布朗於賽後記者會如此解釋,「明顯地,我們沒想過會陷入這情況,但面臨逆境時,你會知道這支隊伍的能耐。不會有比0:3更糟的處境,但隊伍沒有因此失去方向,我們團結在一塊,加倍投入在擅長的防守中,現在只要一場一場贏下來就好。」

塞爾蒂克今天能取勝的關鍵,在於進攻端多點開花,除了雙探花外,懷特(Derrick White)、史馬特(Marcus Smart)同樣進帳超過20分,布朗也分享全員皆兵的秘密,「站在一起時,我們看著彼此眼睛說道,『不能像這樣踏進球場,我們代表球隊,也代表同袍與家人。』」

Jaylen Brown: "When adversity hits, you get to see what a team is really made of... we stayed together" pic.twitter.com/aNtFpzxyXU