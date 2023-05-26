NBA／力拚0：3逆轉歷史 布朗：一場一場贏回來

NBA歷史中，沒有一支隊伍能在0：3落後下逆轉晉級，但塞爾蒂克正走在創造歷史的路上，至少布朗（Jaylen Brown）是這麼相信的。

揮別系列賽三分命中率僅12%的低迷手感，布朗今天在沒有獲得任何罰球下，高效地以5成命中率、6成三分命中率砍下21分，幫助已在崖懸邊的塞爾蒂克拿下2連勝，將總比分改寫為2：3。

當綠衫軍吞下第3敗時，外界普遍認為他們即將遭到淘汰，如今卻展現出反撲氣勢，對此，布朗於賽後記者會如此解釋，「明顯地，我們沒想過會陷入這情況，但面臨逆境時，你會知道這支隊伍的能耐。不會有比0：3更糟的處境，但隊伍沒有因此失去方向，我們團結在一塊，加倍投入在擅長的防守中，現在只要一場一場贏下來就好。」

塞爾蒂克今天能取勝的關鍵，在於進攻端多點開花，除了雙探花外，懷特（Derrick White）、史馬特（Marcus Smart）同樣進帳超過20分，布朗也分享全員皆兵的秘密，「站在一起時，我們看著彼此眼睛說道，『不能像這樣踏進球場，我們代表球隊，也代表同袍與家人。』」

Jaylen Brown: "When adversity hits, you get to see what a team is really made of... we stayed together" pic.twitter.com/aNtFpzxyXU — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 26, 2023

雖然連續度過兩場絕境，情勢仍不容塞爾蒂克樂觀，他們將在週日作客邁阿密，若能在敵隊主場扳平戰局，球隊就能轉為占優的一方。

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