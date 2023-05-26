NBA／指金塊與鄧肯的馬刺相似 亞瑞納斯：奪冠也沒人在乎
金塊在西區總決賽橫掃湖人後，隊史首度進軍總冠軍賽，不過，在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）眼裡，球迷根本毫不在意。
今年季後賽，或許是近年最搏人眼球的一次，勇士國王、湖人灰熊、太陽快艇等組合，都引起許多球迷討論，這股熱度更在「勇湖大戰」時達到巔峰。然而，隨著熱門球隊一一出局，群眾目光也逐漸散去，金塊總教練馬龍（Michael Malone）就曾抱怨：「話題還是在輸球的湖人身上。」
Nikola Jokic, Western Conference Finals MVP and recipient of the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, shines in the Game 4 win!— NBA (@NBA) May 23, 2023
30 PTS, 14 REB, 13 AST, 3 BLK 🔥
Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV is Thursday, 6/1 a 8:30 PM ET on ABC! pic.twitter.com/4vHSLjRxzr
也因為金塊作為小市場球隊，不受觀眾青睞的背景，讓亞瑞納斯認為，即便約柯奇（Nikola Jokic）帶隊奪冠，也無法掀起波瀾，「你知道約柯奇能拿下這冠，但沒人在乎。我很抱歉，但他不會就此轉變為超級巨星，因為他在做的，不是小朋友想看到的事。這跟球員個性有關，約柯奇很優秀，但他沒有這特質。」
之後，亞瑞納斯也拿另一名傳奇長人鄧肯（Tim Duncan）帶頭的馬刺王朝，佐證自己的說法，「不會有人想在總冠軍賽看到鄧肯跟馬刺，這就是事實。不管他們戴上幾枚冠軍戒指，沒人真的在乎馬刺。」
即便丹佛確實不像洛杉磯等地，時時受鎂光燈照耀，首座冠軍對這座城市仍意義非凡，至少在他們眼裡，約柯奇就是超級球星，期待他能帶來隊史首冠。
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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