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NBA／指金塊與鄧肯的馬刺相似 亞瑞納斯：奪冠也沒人在乎

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊率先晉級，成為總冠軍賽首支球隊。 美聯社
金塊率先晉級，成為總冠軍賽首支球隊。 美聯社

金塊在西區總決賽橫掃湖人後，隊史首度進軍總冠軍賽，不過，在「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）眼裡，球迷根本毫不在意。

今年季後賽，或許是近年最搏人眼球的一次，勇士國王、湖人灰熊、太陽快艇等組合，都引起許多球迷討論，這股熱度更在「勇湖大戰」時達到巔峰。然而，隨著熱門球隊一一出局，群眾目光也逐漸散去，金塊總教練馬龍（Michael Malone）就曾抱怨：「話題還是在輸球的湖人身上。」

也因為金塊作為小市場球隊，不受觀眾青睞的背景，讓亞瑞納斯認為，即便約柯奇（Nikola Jokic）帶隊奪冠，也無法掀起波瀾，「你知道約柯奇能拿下這冠，但沒人在乎。我很抱歉，但他不會就此轉變為超級巨星，因為他在做的，不是小朋友想看到的事。這跟球員個性有關，約柯奇很優秀，但他沒有這特質。」

之後，亞瑞納斯也拿另一名傳奇長人鄧肯（Tim Duncan）帶頭的馬刺王朝，佐證自己的說法，「不會有人想在總冠軍賽看到鄧肯跟馬刺，這就是事實。不管他們戴上幾枚冠軍戒指，沒人真的在乎馬刺。」

即便丹佛確實不像洛杉磯等地，時時受鎂光燈照耀，首座冠軍對這座城市仍意義非凡，至少在他們眼裡，約柯奇就是超級球星，期待他能帶來隊史首冠。

金塊 約柯奇

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