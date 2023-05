NBA／指金塊與鄧肯的馬刺相似 亞瑞納斯：奪冠也沒人在乎

金塊在西區總決賽橫掃湖人後,隊史首度進軍總冠軍賽,不過,在「零號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)眼裡,球迷根本毫不在意。

今年季後賽,或許是近年最搏人眼球的一次,勇士國王、湖人灰熊、太陽快艇等組合,都引起許多球迷討論,這股熱度更在「勇湖大戰」時達到巔峰。然而,隨著熱門球隊一一出局,群眾目光也逐漸散去,金塊總教練馬龍(Michael Malone)就曾抱怨:「話題還是在輸球的湖人身上。」

