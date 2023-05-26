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NBA／平反哈登「氣氛大師」封號 金塊隊布朗：遇過最好隊友

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登在籃網待不到一年即轉隊，如今又有可能離開76人。 法新社
哈登在籃網待不到一年即轉隊，如今又有可能離開76人。 法新社

76人球星哈登（James Harden）雖然擁有出色個人技巧，卻鮮少被認為是優秀領導者，不過，目前效力金塊，曾在籃網短暫和他共事的後衛布朗（Bruce Brown），卻跳出來證明這位前MVP在更衣室的價值，絕對不是外傳的「氣氛大師」。

生涯已邁入第13個年頭的哈登，曾和多位巨星合作，卻鮮少「好聚好散」。火箭時期，他與霍華德（Dwight Howard）、保羅（Chris Paul）皆曾聯手，也都有過不合傳聞；在休士頓多年爭冠失利後，更公開抱怨球隊也高喊賣我，隨後如願被交易至籃網，最後卻又傳因不滿厄文（Kyrie Irving）拒打疫苗缺賽，才轉戰76人聯手安比德(Joel Embiid) 。

以上經歷，讓哈登一度被貼上「氣氛大師」封號，但在籃網時期和他短暫當過隊友的布朗卻不這麼認為，「有哈登在的更衣室明顯變得更有趣，他幫我們舉辦了很多活動。不過只要他離開，休息室就會一片死寂，沒有人會一起做些事」，布朗還強調，「無論是場上或場下，哈登絕對是我遇過最好的隊友之一。」

當哈登去年季中閃電轉隊後，布朗指出這重創了籃網的化學效應，「當他離開後，團隊就少了向心力，只有一些隊友會一起出去。而場上少了哈登的組織串聯，進攻基本上只有杜蘭特（Kevin Durant）和厄文輪流單打，這對球隊負擔很大，你從與塞爾蒂克的首輪系列賽就能看出來。」

哈登這個休賽季很可能跳出合約、尋找生涯最後一張大約，外界盛傳他有意回歸休士頓當老大，因此雖有布朗出面平反，但「難與球星長久合作」的標籤或許會繼續留在他身上。

哈登

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