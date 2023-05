NBA／平反哈登「氣氛大師」封號 金塊隊布朗：遇過最好隊友

76人球星哈登(James Harden)雖然擁有出色個人技巧,卻鮮少被認為是優秀領導者,不過,目前效力金塊,曾在籃網短暫和他共事的後衛布朗(Bruce Brown),卻跳出來證明這位前MVP在更衣室的價值,絕對不是外傳的「氣氛大師」。

生涯已邁入第13個年頭的哈登,曾和多位巨星合作,卻鮮少「好聚好散」。火箭時期,他與霍華德(Dwight Howard)、保羅(Chris Paul)皆曾聯手,也都有過不合傳聞;在休士頓多年爭冠失利後,更公開抱怨球隊也高喊賣我,隨後如願被交易至籃網,最後卻又傳因不滿厄文(Kyrie Irving)拒打疫苗缺賽,才轉戰76人聯手安比德(Joel Embiid) 。

以上經歷,讓哈登一度被貼上「氣氛大師」封號,但在籃網時期和他短暫當過隊友的布朗卻不這麼認為,「有哈登在的更衣室明顯變得更有趣,他幫我們舉辦了很多活動。不過只要他離開,休息室就會一片死寂,沒有人會一起做些事」,布朗還強調,「無論是場上或場下,哈登絕對是我遇過最好的隊友之一。」

當哈登去年季中閃電轉隊後,布朗指出這重創了籃網的化學效應,「當他離開後,團隊就少了向心力,只有一些隊友會一起出去。而場上少了哈登的組織串聯,進攻基本上只有杜蘭特(Kevin Durant)和厄文輪流單打,這對球隊負擔很大,你從與塞爾蒂克的首輪系列賽就能看出來。」

"When [James Harden] left, the locker room was kind of quiet. Nobody really did much together. James was a great teammate on and off the court. Definitely was one of the best teammates I've ever had."



