NBA／湖人欲升級控衛？美媒獻策引進厄文或范弗利特

靠著今年季中交易的大補強，湖人從谷底翻身，一路逆襲殺到西區冠軍賽才倒在金塊腳下；面對今夏休賽季的陣容調整，湖人會有何動作也格外受到外界關注。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近期在節目中分析湖人可能的補強方向，特別指出控衛升級絕對是重中之重，他認為厄文（Kyrie Irving）或是范弗利特（Fred VanVleet）會是紫金軍團的最佳選擇，將能有效減輕詹姆斯（LeBron James）的負擔。

「我認為詹姆斯在39歲依然有能力擔任球隊的第一選擇，但問題是湖人還願意把他放在那個位置上？他自己是否也想扮演那樣的角色？所以他們必須在這個夏天真正去確立陣容。」查拉尼亞說。

「湖人將會非常積極在控衛位置上尋求突破。厄文和范弗利特會是這項名單的領先者，但這並非指湖人可以得到他們其中一人。而是換成我站在湖人團隊立場，你就必須得去正視這兩個人選。」

湖人原先正牌控球羅素（D'Angelo Russell）在季後賽表現低迷的情況下，是否還能繼續留下也成了一大疑問。根據媒體報導，傳出羅素預估將不會續留湖人，只因其角色和詹姆斯有所衝突。

厄文在今年休賽季將成為自由球員，范弗利特則還有一年合約，且明年握有球員選項，湖人顯然需要極大的薪資空間才能去簽這兩人，特別是他們將會留下里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura），可操作空間有限。但若要透過先簽後換的方式，仍是得滿足其他客觀條件。

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