快訊

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

《小美人魚》不能是「黑人魚」？她用這一點反駁質疑言論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人欲升級控衛？美媒獻策引進厄文或范弗利特

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
厄文(左)和范弗利特。 法新社
厄文(左)和范弗利特。 法新社

靠著今年季中交易的大補強，湖人從谷底翻身，一路逆襲殺到西區冠軍賽才倒在金塊腳下；面對今夏休賽季的陣容調整，湖人會有何動作也格外受到外界關注。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近期在節目中分析湖人可能的補強方向，特別指出控衛升級絕對是重中之重，他認為厄文（Kyrie Irving）或是范弗利特（Fred VanVleet）會是紫金軍團的最佳選擇，將能有效減輕詹姆斯（LeBron James）的負擔。

「我認為詹姆斯在39歲依然有能力擔任球隊的第一選擇，但問題是湖人還願意把他放在那個位置上？他自己是否也想扮演那樣的角色？所以他們必須在這個夏天真正去確立陣容。」查拉尼亞說。

「湖人將會非常積極在控衛位置上尋求突破。厄文和范弗利特會是這項名單的領先者，但這並非指湖人可以得到他們其中一人。而是換成我站在湖人團隊立場，你就必須得去正視這兩個人選。」

湖人原先正牌控球羅素（D'Angelo Russell）在季後賽表現低迷的情況下，是否還能繼續留下也成了一大疑問。根據媒體報導，傳出羅素預估將不會續留湖人，只因其角色和詹姆斯有所衝突。

厄文在今年休賽季將成為自由球員，范弗利特則還有一年合約，且明年握有球員選項，湖人顯然需要極大的薪資空間才能去簽這兩人，特別是他們將會留下里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura），可操作空間有限。但若要透過先簽後換的方式，仍是得滿足其他客觀條件。

相關新聞

NBA／4人破20分輕取熱火 綠衫軍3連敗後連搶2勝

前一場比賽在第三節遭綠衫軍擊潰的熱火，今天第5戰來到波士頓更顯無力，整場比賽可說是一路被壓制，最多輸到23分，又一次早早分出勝負。最終塞爾蒂克再度以110比97輕取熱火，3連敗後連續搶回2勝。

NBA／第6戰被評估有7成勝率 布朗：只有我們守得住自己

在系列賽0：3大幅落後的情況下，塞爾蒂克隊近兩戰外線火力回溫，包括在今天的第5戰投進16顆三分球，其中布朗（Jaylen...

NBA／湖人欲升級控衛？美媒獻策引進厄文或范弗利特

靠著今年季中交易的大補強，湖人從谷底翻身，一路逆襲殺到西區冠軍賽才倒在金塊腳下；面對今夏休賽季的陣容調整，湖人會有何動作也格外受到外界關注。 《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Sha

NBA／首輪遭巴特勒「軍訓」 哈勒戴：喬丹、詹皇來守也沒用

入選過3屆防守第一隊、2次防守第二隊的後衛哈勒戴（Jrue Holiday）是聯盟公認大鎖，所屬的公鹿隊防守在聯盟也屬銅牆鐵壁，然而這一切在巴特勒（Jimmy Butler）面前都像是螳臂擋車。

NBA／聯盟考慮「假摔」吹技術犯規 詹皇、安比德遭球迷調侃

NBA近年假摔動作頻繁，被許多球迷詬病。據消息指出，聯盟打算設定新規則，未來假摔可能被吹技術犯規。對此許多國外網友調侃特定球員，馬刺小將索漢（Jeremy Sochan）的發文再度引起熱議。 《

NBA／身陷絕境壓力如何解？ 綠衫軍教頭曝感人故事

隨著塞爾蒂克陷入淘汰邊緣，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）肩上的壓力也越來越大，他在賽前分享自己與身患絕症的病患的接觸經驗，幫助他度過了每個夜晚。 年僅34歲的馬祖拉，在季初臨危受命接下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦