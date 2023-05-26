NBA／首輪遭巴特勒「軍訓」 哈勒戴：喬丹、詹皇來守也沒用

入選過3屆防守第一隊、2次防守第二隊的後衛哈勒戴（Jrue Holiday）是聯盟公認大鎖，所屬的公鹿隊防守在聯盟也屬銅牆鐵壁，然而這一切在巴特勒（Jimmy Butler）面前都像是螳臂擋車。

每逢季後賽，巴特勒都會如同喬丹（Michael Jordan）上身，這個現象在今年首輪賽事尤其明顯。對上第一種子公鹿，他在5場比賽裡，用將近6成命中率砍下場均37.6分，再加上6個籃板、4.8個助攻，帶領熱火完成「老八傳奇」。

最後兩場比賽，巴特勒在公鹿頭上共砍下98分，讓5度入選防守陣容，負責盯防他的哈勒戴，在受訪時不禁承認自己被痛宰了，「很多回合他都開啟『巴特勒模式』』，我沒有任何能做的事情。」

或許是首次受到這種震撼教育，哈勒戴甚至直言，那時候的巴特勒是無敵的，「是否該讓洛培茲（Brook Lopez）來守他一點都不重要，就算是詹姆斯（Lebron James）、喬丹來也一樣，這跟誰盯防他無關，巴特勒打的是不同級別的比賽。」

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