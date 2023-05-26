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NBA／聯盟考慮「假摔」吹技術犯規 詹皇、安比德遭球迷調侃
NBA近年假摔動作頻繁，被許多球迷詬病。據消息指出，聯盟打算設定新規則，未來假摔可能被吹技術犯規。對此許多國外網友調侃特定球員，馬刺小將索漢（Jeremy Sochan）的發文再度引起熱議。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟正討論潛在的假摔罰則，可能會吹技術犯規，7月夏季聯賽有望試行。
許多球迷表示樂觀其成，76人中鋒安比德（Joel Embiid）和塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）成為球迷主要揶揄對象，「安比德下季平均出手82次」、「安比德會變成柏金斯（Kendrick Perkins）」、「史馬特將離開聯盟」、「史馬特將把天賦帶到中國」。
另外，先前酸詹姆斯（Lebron James）愛假摔的馬刺新星索漢轉發這則推文，並配上1個表情符號，球迷也跟進酸道，「詹姆斯不喜歡」、「現在我們知道為何詹姆斯考慮退休」、「感謝你改變聯盟規則」。
LeBron said Lakers don’t flop lmaoooo pic.twitter.com/2ZBtxFfJ0U— Tedd Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) 2023年5月19日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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