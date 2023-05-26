NBA／聯盟考慮「假摔」吹技術犯規 詹皇、安比德遭球迷調侃

前一場比賽在第三節遭綠衫軍擊潰的熱火，今天第5戰來到波士頓更顯無力，整場比賽可說是一路被壓制，最多輸到23分，又一次早早分出勝負。最終塞爾蒂克再度以110比97輕取熱火，3連敗後連續搶回2勝。

2023-05-26 10:50