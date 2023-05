NBA／莫蘭特越壞球迷越愛？新款球鞋一上架4分鐘就秒殺

因二度持槍再次惹禍上身的莫蘭特(Ja Morant)正處生涯低點,但似乎「壞壞惹人愛」,他最新的簽名球鞋「Hunger Ja 1s」一上市就取得開門紅,4分鐘內就秒殺完售。

雖然才在三月因亮槍遭禁賽數場,莫蘭特卻沒有學到教訓,於近期一則友人IG限時動態中,被目擊到揮舞槍械。由於已是累犯,灰熊立刻暫停他在休賽季所有活動,NBA總裁席佛(Adam Silver)更直接表達失望之情。

事件爆發後,Nike在上周先悄悄在官網與APP下架了4月20日發行的「Ja 1」簽名鞋款,讓外界推測5月底將上市的「Hunger Ja 1s」鞋款也有可能因此延後販售,甚至最壞情況是有可能會跟厄文(Kyrie Irving)一樣,慘遭Nike解約。

今日答案揭曉,莫蘭特最新鞋款「Hunger Ja 1s」不僅如期上市,稍早在Nike官方APP「SNKRS」一上架就在四分鐘內被光速掃空。

