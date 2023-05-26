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NBA／莫蘭特越壞球迷越愛？新款球鞋一上架4分鐘就秒殺

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特目前身陷麻煩之中。 法新社
莫蘭特目前身陷麻煩之中。 法新社

因二度持槍再次惹禍上身的莫蘭特（Ja Morant）正處生涯低點，但似乎「壞壞惹人愛」，他最新的簽名球鞋「Hunger Ja 1s」一上市就取得開門紅，4分鐘內就秒殺完售。

雖然才在三月因亮槍遭禁賽數場，莫蘭特卻沒有學到教訓，於近期一則友人IG限時動態中，被目擊到揮舞槍械。由於已是累犯，灰熊立刻暫停他在休賽季所有活動，NBA總裁席佛（Adam Silver）更直接表達失望之情。

事件爆發後，Nike在上周先悄悄在官網與APP下架了4月20日發行的「Ja 1」簽名鞋款，讓外界推測5月底將上市的「Hunger Ja 1s」鞋款也有可能因此延後販售，甚至最壞情況是有可能會跟厄文（Kyrie Irving）一樣，慘遭Nike解約。

今日答案揭曉，莫蘭特最新鞋款「Hunger Ja 1s」不僅如期上市，稍早在Nike官方APP「SNKRS」一上架就在四分鐘內被光速掃空。

不僅銷售速度驚人，根據《ClutchPoints》報導，這雙藍紅配色，被命名為「飢渴」的款式，在二手市場上售價已超過6000元台幣，比原定價格高了近2000塊，顯示這雙鞋的行情，並沒有跟著莫蘭特一同墜入谷底。

莫蘭特在聯盟的未來仍迷霧重重，或許正是這樣，讓球迷擔心他的球鞋「首版即絕版」，因此決定下單搶購，收入這款別具意義的珍藏。

灰熊 莫蘭特

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