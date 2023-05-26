快訊

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

《小美人魚》不能是「黑人魚」？她用這一點反駁質疑言論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／身陷絕境壓力如何解？ 綠衫軍教頭曝感人故事

聯合新聞網／ 綜合報導
馬祖拉34歲便接下塞爾蒂克兵符。 美聯社
馬祖拉34歲便接下塞爾蒂克兵符。 美聯社

隨著塞爾蒂克陷入淘汰邊緣，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）肩上的壓力也越來越大，他在賽前分享自己與身患絕症的病患的接觸經驗，幫助他度過了每個夜晚。

年僅34歲的馬祖拉，在季初臨危受命接下兵符，也帶領這支去年闖入總冠軍賽的球隊，於例行賽維持競爭力，以57勝25負高居東區第二名。不過，這支勁旅在季後賽走得異常顛簸，也讓外界對馬祖拉興起質疑聲浪，甚至討論起下台可能性。

今日賽前，當記者詢問初出茅廬的他，如何面對球隊絕對落後的壓力時，他給了出人意料的回答，「我曾遇到三名21歲以下的癌末女孩，我原本認為是在透過談話幫助他們，但他們卻啟發了我，讓我了解到生命的真諦。看到即將凋零的女孩微笑、享受人生，我意識到這就是最重要的。」

之後，馬祖拉表示，心懷感激是他另個領悟到的人生哲學，「當人們捧起獎盃時，你總是聽到他們將榮耀、感激歸於上帝，但你從沒在我現在這種情況，聽到這件事。所以對我來說，至關重要的是，在我身處的情境保持虔誠。」

塞爾蒂克曾在第二輪對76人隊時面臨2：3的劣勢，但馬祖拉與綠衫軍挺了過去，如今他們遇到更大麻煩，是否還能如過去一般，帶著信仰突破逆境，或許很快就會得到解答。

塞爾蒂克 熱火

相關新聞

NBA／4人破20分輕取熱火 綠衫軍3連敗後連搶2勝

前一場比賽在第三節遭綠衫軍擊潰的熱火，今天第5戰來到波士頓更顯無力，整場比賽可說是一路被壓制，最多輸到23分，又一次早早分出勝負。最終塞爾蒂克再度以110比97輕取熱火，3連敗後連續搶回2勝。

NBA／第6戰被評估有7成勝率 布朗：只有我們守得住自己

在系列賽0：3大幅落後的情況下，塞爾蒂克隊近兩戰外線火力回溫，包括在今天的第5戰投進16顆三分球，其中布朗（Jaylen...

NBA／湖人欲升級控衛？美媒獻策引進厄文或范弗利特

靠著今年季中交易的大補強，湖人從谷底翻身，一路逆襲殺到西區冠軍賽才倒在金塊腳下；面對今夏休賽季的陣容調整，湖人會有何動作也格外受到外界關注。 《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Sha

NBA／首輪遭巴特勒「軍訓」 哈勒戴：喬丹、詹皇來守也沒用

入選過3屆防守第一隊、2次防守第二隊的後衛哈勒戴（Jrue Holiday）是聯盟公認大鎖，所屬的公鹿隊防守在聯盟也屬銅牆鐵壁，然而這一切在巴特勒（Jimmy Butler）面前都像是螳臂擋車。

NBA／聯盟考慮「假摔」吹技術犯規 詹皇、安比德遭球迷調侃

NBA近年假摔動作頻繁，被許多球迷詬病。據消息指出，聯盟打算設定新規則，未來假摔可能被吹技術犯規。對此許多國外網友調侃特定球員，馬刺小將索漢（Jeremy Sochan）的發文再度引起熱議。 《

NBA／身陷絕境壓力如何解？ 綠衫軍教頭曝感人故事

隨著塞爾蒂克陷入淘汰邊緣，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）肩上的壓力也越來越大，他在賽前分享自己與身患絕症的病患的接觸經驗，幫助他度過了每個夜晚。 年僅34歲的馬祖拉，在季初臨危受命接下

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦