NBA／身陷絕境壓力如何解？ 綠衫軍教頭曝感人故事

隨著塞爾蒂克陷入淘汰邊緣，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）肩上的壓力也越來越大，他在賽前分享自己與身患絕症的病患的接觸經驗，幫助他度過了每個夜晚。

年僅34歲的馬祖拉，在季初臨危受命接下兵符，也帶領這支去年闖入總冠軍賽的球隊，於例行賽維持競爭力，以57勝25負高居東區第二名。不過，這支勁旅在季後賽走得異常顛簸，也讓外界對馬祖拉興起質疑聲浪，甚至討論起下台可能性。

今日賽前，當記者詢問初出茅廬的他，如何面對球隊絕對落後的壓力時，他給了出人意料的回答，「我曾遇到三名21歲以下的癌末女孩，我原本認為是在透過談話幫助他們，但他們卻啟發了我，讓我了解到生命的真諦。看到即將凋零的女孩微笑、享受人生，我意識到這就是最重要的。」

之後，馬祖拉表示，心懷感激是他另個領悟到的人生哲學，「當人們捧起獎盃時，你總是聽到他們將榮耀、感激歸於上帝，但你從沒在我現在這種情況，聽到這件事。所以對我來說，至關重要的是，在我身處的情境保持虔誠。」

塞爾蒂克曾在第二輪對76人隊時面臨2：3的劣勢，但馬祖拉與綠衫軍挺了過去，如今他們遇到更大麻煩，是否還能如過去一般，帶著信仰突破逆境，或許很快就會得到解答。

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