NBA／哈登未來動向引揣測 名記曝76人沒有開頂薪意願

哈登（James Harden）去年夏天主動大幅降薪，與76人簽下兩年6860萬美元的合約，其中第2年為球員選項，試圖為球隊增加補強空間，全力衝擊總冠軍。不過隨著76人第二輪不敵塞爾蒂克，哈登未來動向也成了外界關注的焦點。

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，76人方面目前並沒有意願提供哈登一份頂級合約；至於傳言最兇的前東家火箭，溫德霍斯特認為雖然他們擁有薪資空間，「但們真的會選擇用頂薪簽下哈登嗎？」

溫德霍斯特提到：「最近有很多關於哈登和火箭簽約的流言，但就像厄文（Kyrie Irving）和獨行俠的情況一樣。對於76人管理階層來說，如果沒有別的球隊提供哈登頂薪，那麼他們自然也不會給。」

udn討論區