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NBA／勇士帥位穩固關鍵？柯爾：執教柯瑞很幸運

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、柯爾(右)。 法新社
柯瑞(左)、柯爾(右)。 法新社

NBA球隊一旦輸球，總教練往往成為代罪羔羊，不過柯爾（Steve Kerr）已接掌勇士隊兵符長達9年，聯盟現役第3長，僅次馬刺隊波波維奇（Gregg Popovich）26年和熱火隊史波斯特拉（Erik Spoelstra）15年。柯爾認為愛徒柯瑞（Stephen Curry）是自己帥位穩固的關鍵。

今年休賽季即將迎來教頭大風吹，包括太陽、火箭、公鹿、76人、暴龍及活塞都確定換人，其中尤多卡（Ime Udoka）已接任火箭教頭。

對於自己地位穩固，柯爾直言很幸運，「我一直心存感激，我知道能執教柯瑞有多幸運。多數情況下，教練能長期在某球隊，主要是因為他們執教超級巨星、跨時代球員。」

柯爾舉例爵士隊史隆（Jerry Sloan）執教爵士20年，有史塔克頓（John Stockton）和「郵差」馬龍（Karl Malone）。馬刺波波維奇有鄧肯（Tim Duncan）領軍的GDP、「海軍上將」羅賓森（David Robinson）。

柯爾認為史波斯特拉是例外，「熱火贏過總冠軍，也曾錯過季後賽3、4次，但邁阿密團隊擁有強大的身份認同及球隊文化。」目前史波斯特拉正率領熱火上演「老八傳奇」，只要再1勝就能生涯第6度率隊闖進總冠軍賽。

勇士 Steve Kerr Stephen Curry

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