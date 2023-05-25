NBA／綠衫軍狂轟續命 逆轉熱火免遭橫掃

金塊隊在西區決賽「橫掃」湖人隊，熱火隊想複製直落4劇本差了一步，塞爾蒂克隊昨天靠第三節18：0的瘋狂攻勢延長戰線，以116：99搶下東區決賽第4戰勝利，勝場終於開張，明天回到主場迎接第5戰，力拚繼續延長戰線。

NBA季後賽改採7戰4勝制後，從沒發生東、西區決賽同時「橫掃」，以第2種子身分進入季後賽的塞爾蒂克，昨天也避免成為不名譽紀錄成員，靠第三節38：23猛攻逆轉戰局。

轟下全場最高33分的「綠衫軍」當家球星泰托姆表示，球隊有共同目標，也打出自己節奏，「我們會試著在這賽季續命。」第一年率領塞爾蒂克的總教練馬祖拉也強調，球隊沒本錢放鬆，每場都是驟死戰。

「綠衫軍」雖握有主場優勢，但歷史數據仍站在熱火這方。連同前天湖人遭到橫掃出局，NBA史上150次球隊陷入季後賽3連敗，連趕4場逆轉勝的次數是零。

昨天攻下熱火最高29分的「士官長」巴特勒說，球隊不會有問題，「持續相信彼此，必須打得更賣力。」

udn討論區