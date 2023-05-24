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Meta裁員終於來到最後一輪 「這類職務」多能倖免

NBA／安比德曾諷勇士1勝3敗遭逆轉 格林今貼影片報四年之仇

聯合新聞網／ 綜合報導
格林相當擅長記仇，曾背起選秀會上在他前面獲選的34名球員。 法新社
格林相當擅長記仇，曾背起選秀會上在他前面獲選的34名球員。 法新社

76人球星安比德（Joel Embiid）本季被加冕為MVP，不過，例行賽多風光，就顯得他與球隊在季後賽有多落魄。在眾人對他冷嘲熱諷的同時，格林也跳出來再補一腳。

時光回溯到四年前2019，當時的76人剛在季後賽首輪第四戰擊敗籃網，取得大比分3：1領先，賽後採訪時，記者詢問安比德，這一勝有多重要時，他如此回應，「這感覺很好，但我們肯定不想要變成兩年前(實為3年前)的勇士。」

雖然時間點略有出入，但根據安比德的談話內容，以及後續掩面大笑的反應，可以明顯看出，他是在拿於2016年總冠軍賽取得3：1絕對優勢，最終卻慘遭逆轉的勇士當作玩笑對象。

即便只是一小段發言，在當時也未掀起太大波瀾，但這早已烙印在記憶力出眾、善於記仇的格林腦中。76人第二輪3：2率先聽牌，卻連續兩場關門失敗，遭到塞爾蒂克淘汰後，格林終於抓到機會，稍早於IG限時動態，上傳當年安比德嘲諷勇士的片段，並在下方寫道，「這影片對安比德來說，應該不會太舊。」

安比德與格林在聯盟中，都屬敢於嘲諷他人的球員，雖然如今看來由格林扳回一城，但事實上，兩人各自都有麻煩在身，前者需撕掉季後賽軟手標籤、後者則要證明自己還值得一張大約。

76人 勇士 格林 安比德

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