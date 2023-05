NBA／安比德曾諷勇士1勝3敗遭逆轉 格林今貼影片報四年之仇

76人球星安比德(Joel Embiid)本季被加冕為MVP,不過,例行賽多風光,就顯得他與球隊在季後賽有多落魄。在眾人對他冷嘲熱諷的同時,格林也跳出來再補一腳。

時光回溯到四年前2019,當時的76人剛在季後賽首輪第四戰擊敗籃網,取得大比分3:1領先,賽後採訪時,記者詢問安比德,這一勝有多重要時,他如此回應,「這感覺很好,但我們肯定不想要變成兩年前(實為3年前)的勇士。」

Sixers' Jimmy Butler immediately exits podium after Joel Embiid cracks joke about series lead over Nets: "It feels great to be up 3-1. We don't want to be in the situation like the Warriors two years ago. I was kidding, man." pic.twitter.com/Vc74NfecZ7