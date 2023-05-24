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NBA／第一輪摔斷手 熱火教頭透露赫洛已能持球和投籃

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
季後賽第一輪受傷的射手赫洛（Tyler Herro）已能持球和投籃訓練。 歐新社
季後賽第一輪受傷的射手赫洛（Tyler Herro）已能持球和投籃訓練。 歐新社

熱火隊「老八傳奇」持續上演，季後賽第一輪受傷的射手赫洛（Tyler Herro）有望回歸，他已開始進行個人運球訓練，但何時能回歸還是未知數。

赫洛台灣時間4月17日出戰公鹿隊受傷，第二節為爭球造成慣用的右手骨折，驚人的是手傷後還投進單場第2記三分球，半場休息回到休息室後才宣布不會回歸；他在當地4月21日進行手術，預估要休息6周才能回歸。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）今天在東區決賽第4戰前更新赫洛的狀態，他表示赫洛還沒有回歸時間表，但已經在復健過程中，且已經把固定輔助拆下，「而且他已經可以做一些持球和投籃。」

赫洛在例行賽是熱火得分榜第3的成員，僅次於「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和阿德巴約（Bam Adebayo），場均20.1分、5.4籃板和4.2助攻，外線場均有8次出手，命中率3成78。

外線發揮正是熱火上演「老八傳奇」的關鍵，團隊例行賽的外線命中率3成44僅排聯盟第27名，但季後賽以3成88領先各隊，赫洛若能即時回歸，對熱火無疑是好消息。

Jimmy Butler Erik Spoelstra 熱火

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