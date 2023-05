NBA／請撕下熱火「落選秀軍團」標籤 格林：我都聽膩了

在熱火以「老八」之姿過關斬將,甚至將叩關總冠軍賽時,媒體紛紛以「落選秀」稱呼隊內多名主力,但史波史特拉(Erik Spoelstra)日前就對這樣的敘述相當感冒,勇士球星格林(Draymond Green)今日也跳出來為他們抱屈。

毫無疑問地,熱火是由巴特勒(Jimmy Butler)一手支撐,但球隊能在洛瑞(Kyle Lowry)老化、赫洛(Tyler Herro)、歐拉迪波(Victor Oladipo)傷退下闖進東區冠軍賽,文森(Gabe Vincent)、史特魯斯(Max Strus)、羅賓森(Duncan Robinson)、馬丁(Caleb Martin)等人的發揮功不可沒,而這幾人在當屆選秀會都未受青睞,這也讓「落選秀」的標籤就此根深柢固。

對此,同樣出身不顯赫的格林在Podcast和推特上力挺,這對已站穩聯盟的他們來說並不公平,「這些人像其他人一樣,領薪水上場打球,不管你是狀元、第60順位、沒被選上,一旦你進入這圈子,就在做一樣的事。所以,停止這些『落選秀』的事情,我確信他們已經聽膩了,因為我也膩了。」

This undrafted player stuff is mad disrespectful to those guys. Them boys making a living just like everybody else.

事實上,不僅格林厭倦這種敘述,熱火總教練史波史特拉(Erik Spoelstra)日前受訪時也認為,持續稱呼這些球員「落選秀」相當不尊重人,「像文森已經跟我們一起打球很久了,我甚至懶得看他的季後賽經歷。落選的時間線已經結束了,他們早就已經證明了自己是競爭者,也是能取勝的球員。」

"That's so disrespectful...that storyline is over."



Erik Spoelstra is done hearing about the story arc about the undrafted players on the Miami Heat roster.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/eU4EO4hhQm