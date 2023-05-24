NBA／請撕下熱火「落選秀軍團」標籤 格林：我都聽膩了

在熱火以「老八」之姿過關斬將，甚至將叩關總冠軍賽時，媒體紛紛以「落選秀」稱呼隊內多名主力，但史波史特拉（Erik Spoelstra）日前就對這樣的敘述相當感冒，勇士球星格林（Draymond Green）今日也跳出來為他們抱屈。

毫無疑問地，熱火是由巴特勒（Jimmy Butler）一手支撐，但球隊能在洛瑞（Kyle Lowry）老化、赫洛（Tyler Herro）、歐拉迪波（Victor Oladipo）傷退下闖進東區冠軍賽，文森（Gabe Vincent）、史特魯斯（Max Strus）、羅賓森（Duncan Robinson）、馬丁（Caleb Martin）等人的發揮功不可沒，而這幾人在當屆選秀會都未受青睞，這也讓「落選秀」的標籤就此根深柢固。

對此，同樣出身不顯赫的格林在Podcast和推特上力挺，這對已站穩聯盟的他們來說並不公平，「這些人像其他人一樣，領薪水上場打球，不管你是狀元、第60順位、沒被選上，一旦你進入這圈子，就在做一樣的事。所以，停止這些『落選秀』的事情，我確信他們已經聽膩了，因為我也膩了。」

This undrafted player stuff is mad disrespectful to those guys. Them boys making a living just like everybody else. — Draymond Green (@Money23Green) May 22, 2023

事實上，不僅格林厭倦這種敘述，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）日前受訪時也認為，持續稱呼這些球員「落選秀」相當不尊重人，「像文森已經跟我們一起打球很久了，我甚至懶得看他的季後賽經歷。落選的時間線已經結束了，他們早就已經證明了自己是競爭者，也是能取勝的球員。」

"That's so disrespectful...that storyline is over."



Erik Spoelstra is done hearing about the story arc about the undrafted players on the Miami Heat roster.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/eU4EO4hhQm — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) May 20, 2023

不論外界如何稱呼他們，事實就是，這群人已為球隊帶來等同，甚至超過獲選球員的貢獻，也很有機會在總冠軍賽上續寫傳奇。

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