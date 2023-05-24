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NBA／湖人總管稱將留年輕核心 舊將庫茲瑪諷：我聽過這句話

聯合新聞網／ 綜合報導
包含里夫斯、范德比爾特與羅素，湖人有多名優質綠葉將進入自由市場。 路透社
包含里夫斯、范德比爾特與羅素，湖人有多名優質綠葉將進入自由市場。 路透社

湖人昨日被金塊橫掃淘汰後，總管佩林卡（Rob Pelinka）喊出「維持年輕戰力」的口號，有意留下本季打驚奇的里夫（Austin Reaves）斯與八村壘等人，卻讓曾經也是「湖人少主」的庫茲瑪（Kyle Kuzma）相當不是滋味，意有所指地說「我聽過這句話」。

過往總以大城市號召力，吸引巨星加盟的湖人，在布萊恩（Kobe Bryant）步入遲暮後一改球隊速成方針，試圖培養藍道（Julius Randle）、羅素（D'Angelo Russell）、英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）與庫茲瑪等潛力新星。

然而在連續6季沒打進季後賽後，湖人很快走回老路，在詹姆斯（Lebron James）重磅降臨洛杉磯首季又無緣季後賽後，這些「年輕小將」包裹就陸續被送出，先是讓藍道成自由球員，接著三方交易向鵜鶘換來戴維斯（Anthony Davis）；而透過羅素交易案拿到的庫茲瑪，原是湖人最不願放棄的人選，但在進步有限下，最終也成為交易衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的籌碼。

湖人本季從谷底翻身演出驚奇，從開季2勝10敗泥沼中透過季中交易翻身、一路打進西區冠軍賽，這批換血後的陣容又出現了里夫斯、八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等優質綠葉，也迎回更成熟的羅素，隊史名人堂球星魔術強森(Magic Johnson)就喊話，湖人已有穩定的核心基礎，新球季仍充滿期待。

不過隨著厄文(Kyrie Irving)季後賽現身湖人比賽為老隊友詹皇打氣，外界又開始想像兩人再次聯手可能性，但想簽下厄文代價不低，必須又得掏空球隊根基，讓佩林卡必須對媒體宣示不會重蹈覆轍：「我們的計畫是將留下這批年輕核心。」

庫茲瑪嘲諷湖人總管。 美聯社
庫茲瑪嘲諷湖人總管。 美聯社

只是這番發言讓「過來人」庫茲瑪看了很不是滋味，隨即轉發相關貼文寫道，「我之前也聽過這句話。」並配上四個哭泣符號，諷刺意圖濃厚。

湖人休季的暑假作業，為了詹皇的冠軍夢，里夫斯、八村壘、范德比爾特等人究竟會成為球隊基石，抑或是變成下一個巨星的交易包裹，外界都在關注。

湖人 庫茲瑪

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