NBA／魔術強森認為湖人陣容出色 網反駁：漢姆不是好教練

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）季中多筆神交易讓球隊煥然一新，儘管湖人最終在西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，不過本季對很多湖人球迷來說，已超乎原先期待，傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）也發文向球迷喊話。

「湖人球迷我們現在需要知道幾件事，我們有名好教練漢姆（Darvin Ham），有2位超級球星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis），還有新星里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura），希望總管佩林卡有個出色的休賽季，在季後賽的基礎上繼續努力」魔術強森說。

魔術強森的發文卻讓許多國外球迷不以為然，認為漢姆不是一名好教練，還有球迷敲碗球隊簽下「魔獸」霍華德（Dwight Howard），協助戴維斯。

Magic you know damn well Ham is not the answer 😂😂...we don't have time to waste with LeBron being 38. D-Slow, Brown, Walker, and Ham outta here. Bring in Monty or Nurse. — AJ Lusby (@AJ_Lusby) 2023年5月23日

里夫斯和八村壘休賽季將成為受限制自由球員，湖人有權匹配其他球隊開出的報價。因此留下羅素或補強新援，成為湖人休賽季最大的課題。

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