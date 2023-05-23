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NBA／為拍「香蕉船」成人片 網站開年薪25萬美元招攬安東尼
NBA球星安東尼(Carmelo Anthony)昨天宣布退休，然而據「NBA Central」在推文秀出一封信，是美國一家成人網站「Cam Soda」副總裁馬上寫信招幕安東尼，開價年薪25萬美元，希望他擔任網站「首席蛋蛋官」(CBO，Chief Ball Officer，正常一般是指首席品牌官 Chief Brand Officer)，並為今夏開拍成人片「香蕉船」場景提供意見。
這封令人啼笑皆非的招募信，不知是真要給他新工作，還是故意要羞辱「香蕉船」兄弟之一的安東尼，不過，開價年薪25萬美元，安東尼應該不會看在眼裡吧。
An adult site is offering Carmelo Anthony a 1 year / $250,000 contract to help with a “banana boat” scene— NBACentral (@TheNBACentral) May 22, 2023
(h/t @FredKatz ) pic.twitter.com/Q3T2XSeTeF
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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