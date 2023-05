NBA／為拍「香蕉船」成人片 網站開年薪25萬美元招攬安東尼

NBA球星安東尼(Carmelo Anthony)昨天宣布退休,然而據「NBA Central」在推文秀出一封信,是美國一家成人網站「Cam Soda」副總裁馬上寫信招幕安東尼,開價年薪25萬美元,希望他擔任網站「首席蛋蛋官」(CBO,Chief Ball Officer,正常一般是指首席品牌官 Chief Brand Officer),並為今夏開拍成人片「香蕉船」場景提供意見。

這封令人啼笑皆非的招募信,不知是真要給他新工作,還是故意要羞辱「香蕉船」兄弟之一的安東尼,不過,開價年薪25萬美元,安東尼應該不會看在眼裡吧。

An adult site is offering Carmelo Anthony a 1 year / $250,000 contract to help with a “banana boat” scene



