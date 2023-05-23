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NBA／打滿全場轟40分仍遭橫掃 詹姆斯談下一步喊「我不知道」
湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天完全燃燒，但40分表現卻不足以延長戰線，湖人以111：113遭金塊隊橫掃出局，38歲的詹姆斯對下一步給了模稜兩可的答案。
「讓我們看看接下來會發生什麼事，但我不知道。我有很多事情要思考，誠實的說，我需要去想很多事，就我個人和籃球，有很多事情要思考。」結束生涯第20個NBA賽季的詹姆斯說。
詹姆斯也形容，今年對湖人是「很酷的旅程」，但稱不上是完全成功，因為沒有闖進總冠軍賽。
詹姆斯今年例行賽受傷勢影響，只出賽55戰，腳傷雖比預期早痊癒，讓他能趕上季後賽，今天更是打滿全場、轟下全場最高40分，但讀秒階段兩次出手都落空，生涯第一次在總冠軍戰前遭到「橫掃」出局。
「小皇帝」和湖人的合約到明年，屆時他將領取團隊最高年薪4670萬美元，但今天一番發言讓未來增添許多神秘感。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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