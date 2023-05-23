NBA／約柯奇寫紀錄繳場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

無緣年度MVP三連霸的約柯奇（Nikola Jokic），如今卻是有機會率領金塊拿下隊史以及生涯首冠！

約柯奇在洛城舉行的第四戰關門戰中，全場24投11中，攻下30分14籃板13助攻3阻攻，包括最後一次關鍵突破放進致勝分，幫助金塊克服上半場落後15分的劣勢，最終逆轉戰局以2分之差險勝湖人，4戰橫掃對手，首次闖進總冠軍賽。

JOKER ON A MISSION.



NUGGETS SEEK AN NBA FINALS APPEARANCE.



31.3 SECONDS LEFT ON ESPN🗣 https://t.co/u2YxjMyS2y pic.twitter.com/8V8WboCue0 — NBA (@NBA) May 23, 2023

約柯奇完成今年季後賽第8次大三元，一舉超越張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，創下單一季後賽最多大三元紀錄。

整個西區冠軍賽，約柯奇場均繳出驚人的27.8分14.5籃板11.8助攻，其中3場比賽送出大三元，毫無懸念獲選西區冠軍賽MVP。

Nikola Jokic of the @nuggets accepts the Earvin 'Magic' Johnson Trophy, awarded to the Western Conference Finals MVP 👏 pic.twitter.com/dLkR0vNe4V — NBA (@NBA) May 23, 2023

這是金塊隊史自1976-77年加入NBA以來第一次打進總冠軍賽，也是第一次在系列賽橫掃對手，更是首次在季後賽擊敗湖人，可謂多喜臨門。另一方面，金塊還成為了馬刺和勇士之後，第3支橫掃詹姆斯（LeBron James）的球隊。

Postgame scenes as the Denver Nuggets won Game 4 to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV 🎬



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