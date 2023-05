NBA／約柯奇寫紀錄繳場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

無緣年度MVP三連霸的約柯奇(Nikola Jokic),如今卻是有機會率領金塊拿下隊史以及生涯首冠!

約柯奇在洛城舉行的第四戰關門戰中,全場24投11中,攻下30分14籃板13助攻3阻攻,包括最後一次關鍵突破放進致勝分,幫助金塊克服上半場落後15分的劣勢,最終逆轉戰局以2分之差險勝湖人,4戰橫掃對手,首次闖進總冠軍賽。

約柯奇完成今年季後賽第8次大三元,一舉超越張伯倫(Wilt Chamberlain)的紀錄,創下單一季後賽最多大三元紀錄。

整個西區冠軍賽,約柯奇場均繳出驚人的27.8分14.5籃板11.8助攻,其中3場比賽送出大三元,毫無懸念獲選西區冠軍賽MVP。

這是金塊隊史自1976-77年加入NBA以來第一次打進總冠軍賽,也是第一次在系列賽橫掃對手,更是首次在季後賽擊敗湖人,可謂多喜臨門。另一方面,金塊還成為了馬刺和勇士之後,第3支橫掃詹姆斯(LeBron James)的球隊。

