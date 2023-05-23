NBA／厄文現身觀戰激勵失敗 湖人球迷籲放走羅素簽下KI
獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今再度現身湖人主場為老戰友詹姆斯（LeBron James）助陣。詹姆斯雖砍下40分，但最後一擊失手，湖人終場以111：113不敵金塊，系列賽遭4戰橫掃，無緣冠軍賽。
厄文上次觀看湖人與灰熊首輪第6戰，同是控衛的羅素（D'Angelo Russell）彷彿被刺激到，轟下全場最高的31分。因此今天厄文現身球場，不少球迷期待羅素再次爆發。
無奈羅素今天被降為替補，全場只出賽15分鐘，4投2中，貢獻4分2助攻2籃板。今天輸球後，「羅素離開湖人，簽下厄文」的相關輿論在推特逐漸發酵。
值得一提的是，MLB傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）也現身球場，即將成灰狼隊新老闆的他，也和厄文寒暄幾句。
DLO seeing his future replacement watching him play pic.twitter.com/KnxlyRcKG8— trace (@tracedontmiss) 2023年5月23日
Lakers definitely letting dlo walk and signing Kyrie Irving— 𝘼𝙙𝙖𝙢☄ (@HoodieRui) 2023年5月22日
This series proves we weren’t ready. Lakers over achieved and Jokic made them get embarrassed. DLo has to go, Irving in. AD is not that guy.— BearcatWhoDey (@BearcatWhoDey) 2023年5月23日
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