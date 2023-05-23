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NBA／執教籃網不力黯然下課 傳奈許面試暴龍新主帥
才剛炒掉總教練諾斯（Nick Nurse）的暴龍，目前正積極尋覓新主帥。根據最新消息，暴龍已經和傳奇球星奈許（Steve Nash）進行會面，是否會成為新任總教練也備受外界關注。
49歲的奈許2014年正式退休之後，在2020年接掌了籃網的總教練，然而即便陣中擁有三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving），籃網表現卻是差強人意，今年賽季之初更是欲振乏力，也讓籃網高層對於奈許執教的耐心達到極限，提前讓他下課。
總計這2個多賽季期間，奈許累積94勝67敗，季後賽則是7勝13敗。帳面上看似勝率不錯，但其帶隊能力也受到不少質疑。
作為加拿大籃球的代表人物，暴龍自然是成為暴龍新主帥的名單人選之一，未來是否會合作也受到注目。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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