NBA／史上第3次！湖人、塞爾蒂克同時直落三被聽牌

繼湖人之後，塞爾蒂克在東區冠軍賽第3戰徹底遭到熱火痛擊，慘輸26分，形成東西區冠軍賽都是3比0聽牌罕見情況。

根據《ESPN》統計顯示，這是湖人和塞爾蒂克歷年來在季後賽第3次出現同時陷入「0比3」的絕境。

最早一次是在1983年，塞爾蒂克在東區決賽0比3落後公鹿，湖人則是在總冠軍賽0比3落後76人，雙方最終都遭到橫掃。

30年之後，湖人在2013年組成「新F4」，然而因為傷病和融合問題，從開幕戰就陷入苦戰，靠著布萊恩（Kobe Bryant）賣老命甚至是遭受阿基里斯腱斷裂重傷，才把湖人艱辛帶進季後賽。

少了布萊恩的湖人首輪就直落四被馬刺掃掉，塞爾蒂克同樣在首輪面對尼克就吞下3連敗，雖然連續扳回兩場比賽，還是在第6戰買單出局。

在聯盟歷史上還沒有出現過兩個分區冠軍賽都是橫掃的情況，如今，金塊和熱火將有機會攜手創造歷史。

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