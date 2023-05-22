NBA／目標直落4橫掃湖人 金塊要讓詹姆斯絕望

拿下西區決賽前3戰的金塊隊，明天想完成另一項前所未有的紀錄，在總冠軍戰前直落4解決「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的隊伍，後衛布朗（Bruce Brown）更放話，要讓湖人直接「絕望」。

詹姆斯生涯只有2次遭「橫掃」，兩次都是代表騎士隊，且都發生在總冠軍賽，第一次是2007年面對馬刺隊，另一次是2018年遇勇士隊。

金塊想挑戰特別紀錄，明天第4戰就是機會，團隊今天就在飯店看影片開會，前鋒格林（Jeff Green）說：「他可是詹姆斯，這20年來做了許多不可思議的事情，對我來說，我們想要終結它。」

格林強調，不能讓詹姆斯「續命」，畢竟只要延長戰線，詹姆斯和隊友們會愈來愈有信心，「所以（美國時間星期一）必須結束。」

布朗也持同樣想法，他表示團隊把明天的比賽視為「關門戰」，「我們想讓他們絕望，自信全失。」

NBA史上共出現149次季後賽系列賽前3戰都是相同勝隊，沒有任何隊伍能從0：3落後起死回生，不過湖人當務之急是先避免遭「橫掃」，教頭漢姆（Darvin Ham）也說，要避免連輸4戰結束賽季，「這是支值得自豪的團隊，擁有高度競爭力，想為我們的球迷展現一場好比賽。」

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