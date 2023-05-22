NBA／熱火文森稱塞爾蒂克不會輕易倒下 巴克利：你沒看比賽

熱火後衛文森（Gabe Vincent）今天14投11中，攻下全隊最高的29分，幫助熱火輕取塞爾蒂克，系列賽取得3比0聽牌。他賽後在TNT電視台和巴克利（Charles Barkley）的對話，引發歡笑聲。

Gabe Vincent TOOK OVER Game 3!



🔥 29 points (playoff career high)

🔥 6 threes (playoff career high)

🔥 11-14 shooting



MIA can clinch Finals berth Tuesday on TNT pic.twitter.com/iBylN4kBlf — NBA (@NBA) May 22, 2023

熱火今天三節打完就領先整整30分，塞爾蒂克末節先發球員未再上場，比賽提前進入垃圾時間。文森賽後客套表示，「塞爾蒂克是一支優秀的球隊，他們不會輕易倒下。」

對此巴克利開玩笑表示：「很明顯你今晚沒看比賽，再去看錄影帶。」

Gabe Vincent on Celtics: “They're a really good team, a well-coached team. They got stars. They're not gonna lay down. We gotta come in & handle business.”



Charles Barkley: “Yeah, clearly you didn't watch the game tonight… Go look at the tape again.” 🤣pic.twitter.com/e5EKKqOTY0 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 22, 2023

文森在東區冠軍系列賽前3戰場均17.7分，投籃命中率60.7%、三分球命中率55.6%，罰球命中率100%。歷史上沒有球員在東區冠軍賽場均15分，同時繳出這樣的命中率。

Gabe Vincent (undrafted):

𝟮𝟵 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀



Jaylen Brown, Jayson Tatum (All-Stars, 3rd picks):

𝟮𝟲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 pic.twitter.com/cWvROMjlji — NBA Memes (@NBAMemes) May 22, 2023

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