NBA／熱火文森稱塞爾蒂克不會輕易倒下 巴克利：你沒看比賽

熱火後衛文森(Gabe Vincent)今天14投11中,攻下全隊最高的29分,幫助熱火輕取塞爾蒂克,系列賽取得3比0聽牌。他賽後在TNT電視台和巴克利(Charles Barkley)的對話,引發歡笑聲。

熱火今天三節打完就領先整整30分,塞爾蒂克末節先發球員未再上場,比賽提前進入垃圾時間。文森賽後客套表示,「塞爾蒂克是一支優秀的球隊,他們不會輕易倒下。」

對此巴克利開玩笑表示:「很明顯你今晚沒看比賽,再去看錄影帶。」

Gabe Vincent on Celtics: “They're a really good team, a well-coached team. They got stars. They're not gonna lay down. We gotta come in & handle business.”



Charles Barkley: “Yeah, clearly you didn't watch the game tonight… Go look at the tape again.” 🤣pic.twitter.com/e5EKKqOTY0