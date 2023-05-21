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NBA／穆雷季後賽對湖人半場轟30分 布克、艾佛森後第3人

中央社／ 台北21日電
穆雷火力四射重創湖人防線。 美聯社
穆雷火力四射重創湖人防線。 美聯社

丹佛金塊今天季後賽西區決賽第3戰以119比108擊敗洛杉磯湖人，在7戰4勝制系列賽率先聽牌，連2場攻下37分的後衛穆雷（Jamal Murray）喊話：「再贏5場。」

26歲的金塊後衛穆雷因左膝傷勢，缺席2021-22年賽季，本季重新回到球場，而他在季後賽表現再度吸引外界目光。

丹佛金塊今天帶著2連勝前往湖人主場踢館，而穆雷延續前一役手感，穆雷第2場末節狂轟23分，今天首節10投8中、進帳17分，跨場次連兩節共攻下40分，「ESPN Stats& Info」數據顯示，穆雷締造近25年季後賽以來非同場比賽連續兩節得分最高紀錄。

穆雷今天還加入布克（Devin Booker）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）行列，成為自1997年以來，第3名在季後賽對戰湖人的比賽中，半場能砍下30分的球員。

穆雷此役全場攻下37分、7籃板、6助攻、2抄截，率領金塊以119比108勝出，在7戰4勝制系列賽拿下3連勝、搶先聽牌，距離總冠軍賽門票僅差1勝。

穆雷賽後受訪時將功勞歸功給團隊，他強調：「這是一場團隊的勝利，我們是一支球風自由的球隊，有時候你可能手感不佳，但如果你堅持下去，繼續做正確的事，或許就能找回身手。」

金塊搶下這一場關鍵勝利後，距離隊史首冠又更進一步，穆雷在西區決賽前3戰表現吸睛，場均35分、7.3籃板、5.3助攻功不可沒，他喊話：「再贏5場。」

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