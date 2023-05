NBA／穆雷季後賽對湖人半場轟30分 布克、艾佛森後第3人

丹佛金塊今天季後賽西區決賽第3戰以119比108擊敗洛杉磯湖人,在7戰4勝制系列賽率先聽牌,連2場攻下37分的後衛穆雷(Jamal Murray)喊話:「再贏5場。」

26歲的金塊後衛穆雷因左膝傷勢,缺席2021-22年賽季,本季重新回到球場,而他在季後賽表現再度吸引外界目光。

丹佛金塊今天帶著2連勝前往湖人主場踢館,而穆雷延續前一役手感,穆雷第2場末節狂轟23分,今天首節10投8中、進帳17分,跨場次連兩節共攻下40分,「ESPN Stats& Info」數據顯示,穆雷締造近25年季後賽以來非同場比賽連續兩節得分最高紀錄。

穆雷今天還加入布克(Devin Booker)、「戰神」艾佛森(Allen Iverson)行列,成為自1997年以來,第3名在季後賽對戰湖人的比賽中,半場能砍下30分的球員。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq