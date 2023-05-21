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NBA／分享與偶像布萊恩難忘回憶 喬治：他教我如何為季後賽做準備

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治過往曾向傳奇球星布萊恩請益。 美聯社
喬治過往曾向傳奇球星布萊恩請益。 美聯社

快艇球星喬治（Paul George）在快艇在季後賽被淘汰後積極經營自己的Podcast頻道，日前邀請到公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）上節目，談論內容從季後賽經驗聊到球員分析，再到與湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的互動，可說是包山包海。而喬治憶及偶像布萊恩，也分享了一段與他的小故事。

喬治提到當時是2019年季後賽迎戰拓荒者前夕，自己因遭逢肩膀傷勢已經有近兩周的時間沒有上場，對此感到不安的他私訊並傳給布萊恩拓荒者的球賽片段，希望對方能給自己一些建議。「他告訴我：『我現在正和女兒看電影，我會看完這些影片，晚點再連絡你』」，喬治說，「當時我心想：『這傢伙絕對不會回我』，但三個小時後，他回覆了我，而且打了一長串的段落」。

已逝球星布萊恩對聯盟後輩一向不吝於指教，在年輕球星中充滿影響力。 路透社
已逝球星布萊恩對聯盟後輩一向不吝於指教，在年輕球星中充滿影響力。 路透社

喬治表示，布萊恩告訴他在球場上必須做好哪些細節，像是如何面對包夾、拆解不同的防守。「我依然保存著這則訊息......當我進入比賽，牢記住布萊恩所說的話，一切都變得很簡單。我看穿他們的防守，做出正確的跑位，閱讀了比賽，克服了我原先遇到的麻煩」，喬治說。

雖然喬治當時所屬的雷霆隊在首輪就遭到拓荒者隊以1比4淘汰，但他在系列賽依舊繳出場均28.6分的亮眼表現，喬治也感嘆如果能早點和布萊恩發展關係，就不會痛失學習的良機。布萊恩對聯盟後輩一向以慷慨無私聞名，即使已經不復存在，但他的精神與偉大仍然對NBA的球員及粉絲充滿影響力。

Kobe Bryant Paul George

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