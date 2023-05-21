NBA／穆雷37分引領金塊外線大爆發 重創湖人3連勝聽牌

帶著2連勝優勢來到洛城作客的金塊，完全展現團隊戰力，硬是撐過第三節約柯奇（Nikola Jokic）犯規麻煩和穆雷（Jamal Murray）得分掛零的嚴酷考驗，在第四節外線全開，殺出一波13比0重要攻勢，一口氣重創湖人防線，最終再以119比108力壓對手，系列賽3連勝聽牌。

延續前一場的火燙手感，穆雷首節就砍進17分，上半場獨拿30分，更創下聯盟近25年非同場比賽的連兩節40分特殊紀錄，幫助金塊取得58比55的領先。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq — NBA (@NBA) May 21, 2023

第三節約柯奇很快就收下第4次犯規，被迫退場觀戰，穆雷則是5投0中沒有分數進帳，湖人試圖扭轉戰局，甚至系列賽三分球13投0中的詹姆斯（LeBron James）都在這一節後段連續命中2記三分球，不過凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獨拿12分，搭配波特（Michael Porter Jr.）的適時外線，金塊仍舊穩住領先優勢。

湖人進入第四節後一度超前比分，但格林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）和穆雷把握機會連續命中3顆三分球，金塊趁勢殺出13比0攻勢，一口氣領先來到12分；前三節苦悶的約柯奇在第四節全面輸出，個人拿下15分，連同穆雷完全掌控住比賽局面，讓湖人只能黯然吞下3連敗。

穆雷全場29投15中拿下37分7籃板6助攻2抄截，約柯奇24分8助攻6籃板，無緣繼續完成大三元；凱威爾波普17分，布朗15分5籃板5助攻，波特14分10籃板6助攻。

金塊團隊命中率達5成，其中三分球更是41投17中，命中率超過4成水準，讓對手防不勝防。

Nikola Jokic (24 PTS, 8 AST) helps lead the @nuggets to a Game 3 win and 3-0 series lead!



DEN/LAL Game 4: Monday, 8:30pm/et | ESPN pic.twitter.com/TXjkmPHMQz — NBA (@NBA) May 21, 2023

戴維斯重新復活，18投11中得到28分18籃板2阻攻，但第四節他僅得到2分；里夫斯（Austin Reaves）10投7中，拿到23分7籃板5助攻，詹姆斯獲得23分12助攻7籃板；八村壘（Rui Hachimura）則有13分6藍板進帳。湖人團隊三分球32投僅10中。

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