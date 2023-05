NBA／穆雷37分引領金塊外線大爆發 重創湖人3連勝聽牌

帶著2連勝優勢來到洛城作客的金塊,完全展現團隊戰力,硬是撐過第三節約柯奇(Nikola Jokic)犯規麻煩和穆雷(Jamal Murray)得分掛零的嚴酷考驗,在第四節外線全開,殺出一波13比0重要攻勢,一口氣重創湖人防線,最終再以119比108力壓對手,系列賽3連勝聽牌。

延續前一場的火燙手感,穆雷首節就砍進17分,上半場獨拿30分,更創下聯盟近25年非同場比賽的連兩節40分特殊紀錄,幫助金塊取得58比55的領先。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq