NBA／巴特勒嘲諷威廉斯：我不是適合你說垃圾話的對象

誰都可以惹，就是別惹「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）！今天巴特勒在被威廉斯（Grant Williams）垃圾話挑釁後，開啟了「無雙」模式，率隊打出一波24:9的攻勢將比分翻盤，最終在客場收下系列賽二連勝。在熱火拿下勝利後，他也忍不住對著場邊興奮大喊：「這就是你們限制我的方式？」

What was said between Jimmy Butler and Grant Williams? Wrong answers only 😅pic.twitter.com/qay8qBpr6J — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月20日

「他不可能覺得他是守住我的答案」，巴特勒受訪時提到被威廉斯挑釁後自己露出了微笑，「這是場競賽，說實在我蠻喜歡他的垃圾話，我們確實被激勵，也讓我投入更多到比賽中，堅定了想贏下比賽的意志」。

Reporter: "So Jimmy, Grant [Williams] wasn't the answer, was he?"



Jimmy Butler: "Hell no. He wasn't."pic.twitter.com/CURSC17uNn — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月20日

本場比賽巴特勒出戰40分鐘，拿下全隊最高的27分。在與威廉斯有垃圾話衝突後，熱火全隊彷彿打開開關並打出24:9的高潮，克服九分落後的劣勢。而巴特勒包辦了其中的九分，包含球隊的追平分及超前分，更巧的是，這兩球巴特勒都是單打威廉斯得手，硬生生將威廉斯在比賽末段打回板凳上。

巴特勒(右)在威廉斯(左)面前投進超前分。 美聯社

賽後巴特勒也不吝於稱讚威廉斯，「我非常敬重他(威廉斯)，他是塞爾蒂克能成功的重要因子，可以守到多個位置、也能投進外線」，但巴特勒最終仍忍不住補了一句：「我只是不確定我是否是適合說垃圾話的對象」，場上場下都狠狠回敬了對方。

"It makes me key in a lot more and it pushes that will that I have to win a lot more. It makes me smile... I do respect him... I just don't know if I'm the best person to talk to."



Jimmy Butler on the smack talk with Grant Williams 🗣️pic.twitter.com/HcM7VhHPNo — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年5月20日

udn討論區