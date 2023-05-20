NBA／湖人、塞爾蒂克分區冠軍賽0比2落後 68年來首見

東西區兩大傳統豪門湖人和塞爾蒂克在今年分區冠軍賽雙雙落入逆境之中，前者原本有機會在「魔鬼高原」趁機搶下兩勝，但還是苦吞連敗；而擁有主場優勢的綠衫軍更是慘烈，今天第2戰第四節在領先情況下最後慘遭逆轉，同樣吞下2連敗。

根據《ESPN》統計，今年是湖人和塞爾蒂克歷年來第27次一同闖進分區冠軍賽，且僅僅是第2次兩隊同時都處於0勝2敗落後局面。

前一次出現這種情況已經要追溯到68年前的1954-55年賽季。當年湖人最終1勝3敗輸給了韋恩堡活塞（底特律活塞前身），塞爾蒂克也是4戰不敵雪城國民（費城76人前身）。

值得注意的是，當時NBA才進入第7年，全聯盟僅有9支球隊。

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