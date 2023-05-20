NBA／泰托姆變「鐵」托姆 第四節神隱遭痛批：過譽球星

東區冠軍戰來到第二戰，塞爾蒂克雖一度握有12分領先，但在比賽末段硬生生被熱火打出24:9的攻勢，最終以105:111落敗。連續丟失兩場主場，將帶著0比2劣勢前往邁阿密。而當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在第四節如同神隱一般的表現是戰局翻盤的主要原因，也遭到外國球迷狠酸「軟手」。

泰托姆雖挹注全場最高34分，但在比分拉鋸的第四節，僅出手3記三分球且全數落空。反觀熱火隊靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）關鍵時刻連連單打得手，硬是在客場帶走勝利。上一場比賽泰托姆在第四節也同樣神隱，沒有任何出手紀錄，東決前兩戰在第四節都只靠罰球取分，另外還發生5次失誤，完全被巴特勒給比下去。

而泰托姆在第四節被熱火鎖死的表現，也引來球迷們的失望言論，表示「泰托姆沒有關鍵殺手的基因」、「他還不夠飢渴」、「成績灌水的過譽球星」。但也有球迷替他護航，認為第四節熱火的防守相當成功，屢屢包夾泰托姆迫使他傳球，硬打結果反而不見得好。

除了泰托姆在第四節的表現備受討論，隊友布朗（Jaylen Brown）今天的表現也同樣低迷，今天23投7中，命中率僅30.4%。「雙探花」的表現能否反彈，將會是球隊將戰線帶回主場的決定因素。

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