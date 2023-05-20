NBA／被挑釁後爆氣「開無雙」 巴特勒：我們從不放棄
或許沒太多人會想到，威廉斯（Grant Williams）在東區冠軍賽第二戰第四節中的「挑釁」會造成戰局如此天翻地覆！但或許這也充分說明「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的強心臟和硬漢自信，另一方面也更能顯現熱火一路從附加賽殺上來的恐怖韌性，以及難以言喻的鬥志。
就在威廉斯轟進三分球隨即對著巴特勒噴垃圾話之際，塞爾蒂克已經取得9分領先優勢，而比賽還剩下6分多鐘。
隨後巴特勒用行動直接回應對手的挑釁，個人獨拿9分，熱火同時也強化了防守，迫使綠衫軍雙槍投籃全數落空，在這段時期間殺出24比9的猛烈攻勢，一口氣逆轉比賽，在客場搶下2連勝。
「他們絕對不會想到我們會如此回應。」巴特勒賽後談到威廉斯對他的挑釁。
巴特勒之後談到球隊能夠屢屢從逆境中奪勝的特質。「我們陣中有一群鬥志高昂的傢伙，我們從來不放棄，樂於信任彼此，一同奮戰。所以這些事情自然而然就發生了。」
在NBA季後賽歷史上7場4勝制的系列賽中，當一方取得2比0領先優勢時，最終脫穎而出的勝率高達92%。
顯然，熱火已經準備好要成為史上第2支闖進分區冠軍賽的「老八傳奇」。
Jimmy Butler leads the @MiamiHEAT to a 2-0 lead in the Eastern Conference Finals!— NBA (@NBA) May 20, 2023
27 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 🔥
Game 3: Sunday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/fdbMIC5bt4
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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