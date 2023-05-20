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NBA／被挑釁後爆氣「開無雙」 巴特勒：我們從不放棄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒在被威廉斯挑釁後露出神秘微笑。 截自影片
巴特勒在被威廉斯挑釁後露出神秘微笑。 截自影片

或許沒太多人會想到，威廉斯（Grant Williams）在東區冠軍賽第二戰第四節中的「挑釁」會造成戰局如此天翻地覆！但或許這也充分說明「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的強心臟和硬漢自信，另一方面也更能顯現熱火一路從附加賽殺上來的恐怖韌性，以及難以言喻的鬥志。

就在威廉斯轟進三分球隨即對著巴特勒噴垃圾話之際，塞爾蒂克已經取得9分領先優勢，而比賽還剩下6分多鐘。

威廉斯(右)挑釁巴特勒(左)，結果讓熱火翻轉戰局。 美聯社
威廉斯(右)挑釁巴特勒(左)，結果讓熱火翻轉戰局。 美聯社

隨後巴特勒用行動直接回應對手的挑釁，個人獨拿9分，熱火同時也強化了防守，迫使綠衫軍雙槍投籃全數落空，在這段時期間殺出24比9的猛烈攻勢，一口氣逆轉比賽，在客場搶下2連勝。

「他們絕對不會想到我們會如此回應。」巴特勒賽後談到威廉斯對他的挑釁。

巴特勒之後談到球隊能夠屢屢從逆境中奪勝的特質。「我們陣中有一群鬥志高昂的傢伙，我們從來不放棄，樂於信任彼此，一同奮戰。所以這些事情自然而然就發生了。」

在NBA季後賽歷史上7場4勝制的系列賽中，當一方取得2比0領先優勢時，最終脫穎而出的勝率高達92%。

顯然，熱火已經準備好要成為史上第2支闖進分區冠軍賽的「老八傳奇」。

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