NBA／被挑釁後爆氣「開無雙」 巴特勒：我們從不放棄

或許沒太多人會想到,威廉斯(Grant Williams)在東區冠軍賽第二戰第四節中的「挑釁」會造成戰局如此天翻地覆!但或許這也充分說明「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)的強心臟和硬漢自信,另一方面也更能顯現熱火一路從附加賽殺上來的恐怖韌性,以及難以言喻的鬥志。

就在威廉斯轟進三分球隨即對著巴特勒噴垃圾話之際,塞爾蒂克已經取得9分領先優勢,而比賽還剩下6分多鐘。

威廉斯(右)挑釁巴特勒(左),結果讓熱火翻轉戰局。 美聯社

隨後巴特勒用行動直接回應對手的挑釁,個人獨拿9分,熱火同時也強化了防守,迫使綠衫軍雙槍投籃全數落空,在這段時期間殺出24比9的猛烈攻勢,一口氣逆轉比賽,在客場搶下2連勝。

「他們絕對不會想到我們會如此回應。」巴特勒賽後談到威廉斯對他的挑釁。

巴特勒之後談到球隊能夠屢屢從逆境中奪勝的特質。「我們陣中有一群鬥志高昂的傢伙,我們從來不放棄,樂於信任彼此,一同奮戰。所以這些事情自然而然就發生了。」

在NBA季後賽歷史上7場4勝制的系列賽中,當一方取得2比0領先優勢時,最終脫穎而出的勝率高達92%。

顯然,熱火已經準備好要成為史上第2支闖進分區冠軍賽的「老八傳奇」。

