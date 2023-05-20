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NBA／舊愛還是最美？ 傳哈登「認真考慮」重返火箭

聯合新聞網／ 綜合報導
根據外媒指出，哈登在季後將有很大機率重返老東家熱火。 法新社
根據外媒指出，哈登在季後將有很大機率重返老東家熱火。 法新社

即使七六人隊本季打出亮眼戰績，但「大鬍子」哈登(James Harden)對於重返火箭一事充滿興趣的流言，整個賽季都不曾停止。根據外媒報導，隨著七六人在搶七大戰遭賽爾提克淘汰，爭冠未果的哈登回到老東家的機率大幅上升，NBA高層也普遍相信哈登將會在季後與火箭簽下合約。

哈登曾效力火箭長達九年，期間全數入選明星賽，拿下三座得分王，在2017-2018賽季率隊奪下65勝17敗隊史最佳戰績、並奪下年度MVP，是隊史最偉大球星之一。火箭及哈登對於雙方再度合作都很有興趣，火箭隊在尋找新任總教練時，每個面試的教練都曾被問到對於執教哈登的看法。

費城當地記者龐貝(Keith Pompey)更形容哈登在休士頓「被當作神一般對待」，也指出哈登母親仍住在休士頓，在當地也有商業投資。除了與火箭互相拋媚眼，據《ESPN》報導，哈登與76人前總教練瑞佛斯(Doc Rivers)之間的嫌隙，也是球隊跟他續約有困難的原因。不過瑞佛斯近期本周已被開除，等於搬開大石，若無法留下這位本季聯盟的助攻王，不只會對陣容造成重傷害，在自由市場上76人也僅有全額中產可以用來補強。

哈登在去年12月隨76人作客火箭主場時，曾提及對休士頓的特別情感，「這份愛跟感情是雙向的」，哈登說，「在這裡贏球或輸球跟其他地方並無二致，但有家人在身邊，感受還是有點不同」。近期他也確定將拒絕執行明年3560萬美元的球員選項，將在自由市場尋求一筆長約，而火箭在休賽季預計有6000萬美元的薪資空間。

James Harden 火箭 Doc Rivers

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