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NBA／球迷邀請加盟勇士 字母哥燦笑：我不是那種人

聯合新聞網／ 綜合報導
公鹿在首輪慘遭「老八傳奇」，安戴托昆波挑戰三年來第二冠失敗。 路透社
公鹿在首輪慘遭「老八傳奇」，安戴托昆波挑戰三年來第二冠失敗。 路透社

公鹿隊無疑是本季最令人失望的隊伍，貴為聯盟戰績第一卻在首輪就遭到第八種子的熱火淘汰，讓熱火上演歷史上第六次的「老八傳奇」。而當家球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)近期在球隊放假後享受難得的度假時光，有勇士迷在他直播時請求他加盟勇士，在看到留言後安戴托昆波燦笑回應，委婉表示了拒絕。

勇士本季挑戰衛冕失敗，在普爾(Jordan Poole)頂薪合約開跑、格林(Draymond Green)準備換約之際，團隊薪資逐漸吃緊。面對大為受限的補強空間，勇士球迷們也出了各種主意幫助球隊升級，替柯瑞(Stephen Curry)找尋幫手再度衝冠。

安戴托昆波近日成為勇士迷們的目標，他在抖音上開直播時，有人在留言區寫道「拜託來勇士吧」，這則招募訊息獲得了字母哥的注意，他先是笑了一下，便給出了自己的答案。「嘿老兄......不，我不是這種人，謝謝」，委婉地展現自己不願「組大團」的堅持。

見到安戴托昆波的回覆，球迷們也紛紛留言，「如果去勇士報團，他的歷史地位會受到影響」、「不過是另一個杜蘭特(Kevin Durant)」、「他替選中自己的球隊拿下冠軍，無論去哪都給予尊重」。

柯瑞與安戴托昆波一內一外的搭配若是成真，無疑是NBA最有想像力的雙人組，但目前僅在明星賽發生過。安戴托昆波的合約要一路跑到2026年，且看起來對加盟勇士尚無意願，在「郎有情、妹無意」的情況下，應該是很難見到這個被球迷們稱為「NBA大結局」的組合。

Giannis Antetokounmpo Stephen Curry 勇士

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